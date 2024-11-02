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"Крупнейшее продвижение": на Западе удивились успехам ВС России
"Крупнейшее продвижение": на Западе удивились успехам ВС России - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Крупнейшее продвижение": на Западе удивились успехам ВС России
Продвижение ВС России в октябре текущего года стало самым масштабным с начала специальной военной операции, рассказал британский эксперт Александр Меркурис на... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:24+0300
2024-11-02T16:24+0300
2024-11-02T16:24+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Продвижение ВС России в октябре текущего года стало самым масштабным с начала специальной военной операции, рассказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube."Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России", — подчеркнул он.Эксперт отметил, что близкими по темпам продвижения были только первые месяцы 2022 года. Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко признал, что украинский фронт рушится из-за нехватки ресурсов, разнонаправленного управления и усталости солдат.
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вс россии, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВС России, РОССИЯ, УКРАИНА
"Крупнейшее продвижение": на Западе удивились успехам ВС России
Меркурис: российские войска совершили крупнейший прорыв с самого начала СВО