https://1prime.ru/20241102/proryv-852564565.html

"Крупнейшее продвижение": на Западе удивились успехам ВС России

"Крупнейшее продвижение": на Западе удивились успехам ВС России - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Крупнейшее продвижение": на Западе удивились успехам ВС России

Продвижение ВС России в октябре текущего года стало самым масштабным с начала специальной военной операции, рассказал британский эксперт Александр Меркурис на... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T16:24+0300

2024-11-02T16:24+0300

2024-11-02T16:24+0300

спецоперация на украине

вс россии

россия

украина

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Продвижение ВС России в октябре текущего года стало самым масштабным с начала специальной военной операции, рассказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube."Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России", — подчеркнул он.Эксперт отметил, что близкими по темпам продвижения были только первые месяцы 2022 года. Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко признал, что украинский фронт рушится из-за нехватки ресурсов, разнонаправленного управления и усталости солдат.

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