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"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска
"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска
Солдаты ВСУ предупредили, что потеря контроля над Дзержинском (украинское название города - Торецк, прим. ред.) может привести к катастрофическим последствиям,... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:32+0300
2024-11-02T08:32+0300
2024-11-02T08:33+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ предупредили, что потеря контроля над Дзержинском (украинское название города - Торецк, прим. ред.) может привести к катастрофическим последствиям, передает издание New York Times. "Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - следует из опубликованной статьи.Так, командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик утверждает, что утрата оборонных позиций вблизи города отрежет подразделения от снабжения и логистики.
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всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска
NYT: ВСУ опасаются катастрофических последствий потери позиций у Дзержинска