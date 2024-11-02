Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска - 02.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241102/risk-852553031.html
"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска
"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска
Солдаты ВСУ предупредили, что потеря контроля над Дзержинском (украинское название города - Торецк, прим. ред.) может привести к катастрофическим последствиям,... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:32+0300
2024-11-02T08:33+0300
спецоперация на украине
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ предупредили, что потеря контроля над Дзержинском (украинское название города - Торецк, прим. ред.) может привести к катастрофическим последствиям, передает издание New York Times. "Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - следует из опубликованной статьи.Так, командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик утверждает, что утрата оборонных позиций вблизи города отрежет подразделения от снабжения и логистики.
https://1prime.ru/20241101/zlenskiy-852551457.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
08:32 02.11.2024 (обновлено: 08:33 02.11.2024)
 
"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска

NYT: ВСУ опасаются катастрофических последствий потери позиций у Дзержинска

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ предупредили, что потеря контроля над Дзержинском (украинское название города - Торецк, прим. ред.) может привести к катастрофическим последствиям, передает издание New York Times.
"Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - следует из опубликованной статьи.
Так, командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик утверждает, что утрата оборонных позиций вблизи города отрежет подразделения от снабжения и логистики.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
"Вытри нос". Зеленскому посоветовали убрать следы кокаина
Вчера, 22:13
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала