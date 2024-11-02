https://1prime.ru/20241102/risk-852553031.html

"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска

"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Катастрофические последствия": ВСУ предупредили о рисках потери Дзержинска

Солдаты ВСУ предупредили, что потеря контроля над Дзержинском (украинское название города - Торецк, прим. ред.) может привести к катастрофическим последствиям,... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T08:32+0300

2024-11-02T08:32+0300

2024-11-02T08:33+0300

спецоперация на украине

всу

украина

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ предупредили, что потеря контроля над Дзержинском (украинское название города - Торецк, прим. ред.) может привести к катастрофическим последствиям, передает издание New York Times. "Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - следует из опубликованной статьи.Так, командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик утверждает, что утрата оборонных позиций вблизи города отрежет подразделения от снабжения и логистики.

https://1prime.ru/20241101/zlenskiy-852551457.html

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