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Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в рабочую субботу

Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в рабочую субботу - 02.11.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился в рабочую субботу

Рубль на Московской бирже в рабочую субботу снизился против юаня, который подрос на 1 копейку, продолжив торговаться в узком коридоре, следует из данных торгов. | 02.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-02T21:16+0300

2024-11-02T21:16+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в рабочую субботу снизился против юаня, который подрос на 1 копейку, продолжив торговаться в узком коридоре, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 13,67 рубля. За неделю юань вырос на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,51-13,71 рубля. Объем торгов в субботу составил 48,7 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,48 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль стабилизировался к юаню в субботу на Московской бирже: китайская валюта торговалась в узком коридоре, хотя и обновила в ходе сессии локальный максимум выше отметки 13,7 рубля и смогла закрыться в символическом плюсе. "Нисходящая динамика рубля в целом сохраняется, хотя она остается неустойчивой. Это движение развивается с середины прошлого месяца после хорошего отскока котировок рубля от новых годовых минимумов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка на неделе переместились в район 20% годовых по индикатору RUSFARCNY после того, как ЦБ РФ повысил с понедельника ставку по операциям своп при продаже юаней за рубли и установил ее в размере ключевой (21%). ПРОГНОЗЫ По оценкам Наталья Ващелюк из УК "Первая", в ноябре курс доллара будет находиться в диапазоне 94-98 рублей, а юаня – 13,2-13,7 рубля. Главным негативом для рубля по-прежнему выступает ослабление экспорта из-за санкций и снижения нефтяных цен, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это усугубляется постепенным восстановлением импорта по мере адаптации компаний к ужесточению санкционного режима. В результате усиливается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением", - добавляет он.

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россия, биржевые торги, рубль, юань, мосбиржа