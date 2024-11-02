https://1prime.ru/20241102/subsidiya-852559181.html

Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации

Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации - 02.11.2024, ПРАЙМ

Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации

Субсидии на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, а также этнокультурному развитию народов России в 2025 году будут переведены 61... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T12:58+0300

2024-11-02T12:58+0300

2024-11-02T12:58+0300

экономика

татьяна голикова

субсидии

регионы россии

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Субсидии на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, а также этнокультурному развитию народов России в 2025 году будут переведены 61 региону, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. "Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул государственный деятель в ходе выступления на форуме "Народы России".Она также подчеркнула, что среднее увеличение каждой субсидии составило 1,5 раза, а на финансирование государственной программы "Реализация государственной национальной политики" выделено почти на треть больше средств.

https://1prime.ru/20241102/zhile-852557624.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

татьяна голикова, субсидии, регионы россии