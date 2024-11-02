https://1prime.ru/20241102/subsidiya-852559181.html
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации - 02.11.2024, ПРАЙМ
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации
Субсидии на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, а также этнокультурному развитию народов России в 2025 году будут переведены 61... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:58+0300
2024-11-02T12:58+0300
2024-11-02T12:58+0300
экономика
татьяна голикова
субсидии
регионы россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/20/841492098_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_7109623b28d0527f1db2b1a8be909b05.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Субсидии на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, а также этнокультурному развитию народов России в 2025 году будут переведены 61 региону, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. "Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул государственный деятель в ходе выступления на форуме "Народы России".Она также подчеркнула, что среднее увеличение каждой субсидии составило 1,5 раза, а на финансирование государственной программы "Реализация государственной национальной политики" выделено почти на треть больше средств.
https://1prime.ru/20241102/zhile-852557624.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/20/841492098_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_4931f2ccbc2feacb2137b5d8310950d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, субсидии, регионы россии
Экономика, Татьяна Голикова, субсидии, регионы России
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации
Голикова: субсидию на укрепление единства российской нации в 2025 году получит 61 регион
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Субсидии на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, а также этнокультурному развитию народов России в 2025 году будут переведены 61 региону, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул государственный деятель в ходе выступления на форуме "Народы России".
Она также подчеркнула, что среднее увеличение каждой субсидии составило 1,5 раза, а на финансирование государственной программы "Реализация государственной национальной политики" выделено почти на треть больше средств.
"Дом.РФ": портфель строящегося жилья в России обновил исторический максимум