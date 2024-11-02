Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации - 02.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241102/subsidiya-852559181.html
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации - 02.11.2024, ПРАЙМ
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации
Субсидии на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, а также этнокультурному развитию народов России в 2025 году будут переведены 61... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T12:58+0300
2024-11-02T12:58+0300
экономика
татьяна голикова
субсидии
регионы россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/20/841492098_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_7109623b28d0527f1db2b1a8be909b05.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Субсидии на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, а также этнокультурному развитию народов России в 2025 году будут переведены 61 региону, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. "Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул государственный деятель в ходе выступления на форуме "Народы России".Она также подчеркнула, что среднее увеличение каждой субсидии составило 1,5 раза, а на финансирование государственной программы "Реализация государственной национальной политики" выделено почти на треть больше средств.
https://1prime.ru/20241102/zhile-852557624.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/20/841492098_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_4931f2ccbc2feacb2137b5d8310950d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
татьяна голикова, субсидии, регионы россии
Экономика, Татьяна Голикова, субсидии, регионы России
12:58 02.11.2024
 
Голикова доложила о распределении субсидий на укрепление единства нации

Голикова: субсидию на укрепление единства российской нации в 2025 году получит 61 регион

© РИА Новости . Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Субсидии на проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, а также этнокультурному развитию народов России в 2025 году будут переведены 61 региону, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Впервые мы увеличили размер единой субсидии регионам на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул государственный деятель в ходе выступления на форуме "Народы России".
Она также подчеркнула, что среднее увеличение каждой субсидии составило 1,5 раза, а на финансирование государственной программы "Реализация государственной национальной политики" выделено почти на треть больше средств.
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
"Дом.РФ": портфель строящегося жилья в России обновил исторический максимум
11:55
 
ЭкономикаТатьяна Голиковасубсидиирегионы России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала