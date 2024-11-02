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"Очень стремительно". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Очень стремительно". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Очень стремительно". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Очень стремительно". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции стали продвигаться в более ускоренном темпе на нескольких направлениях по всей линии фронта. Об этом... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T21:10+0300
2024-11-02T21:10+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции стали продвигаться в более ускоренном темпе на нескольких направлениях по всей линии фронта. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, "российская армия очень стремительно продвигается вперед и не только в одном или двух местах".Джонсон считает, что после взятия Красноармейска в Донецкой народной республике до реки Днепр Вооруженным силам РФ останется занять только открытые равнины и это приведет к очень быстрому освобождению всей территории Донбасса.Эксперт также заявил, что украинские войска больше не в состоянии каким-либо образом помешать этому в связи с тем, что они не имеют шансов восполнить свои потери, так как многие из потенциальных призывников намерены скрыватьсяВ октябре Вооруженные силы РФ нарастили темп продвижения по всей линии фронта. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении села Кураховка в Донецкой народной республике и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские войска заняли Кругляковку в Харьковской области. В четверг подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой народной республике, а перед этим — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
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россия, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, ВСУ
21:10 02.11.2024
 
"Очень стремительно". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России быстро движутся на разных направлениях

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции стали продвигаться в более ускоренном темпе на нескольких направлениях по всей линии фронта. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, "российская армия очень стремительно продвигается вперед и не только в одном или двух местах".
Джонсон считает, что после взятия Красноармейска в Донецкой народной республике до реки Днепр Вооруженным силам РФ останется занять только открытые равнины и это приведет к очень быстрому освобождению всей территории Донбасса.
Эксперт также заявил, что украинские войска больше не в состоянии каким-либо образом помешать этому в связи с тем, что они не имеют шансов восполнить свои потери, так как многие из потенциальных призывников намерены скрываться
В октябре Вооруженные силы РФ нарастили темп продвижения по всей линии фронта. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении села Кураховка в Донецкой народной республике и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские войска заняли Кругляковку в Харьковской области. В четверг подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой народной республике, а перед этим — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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