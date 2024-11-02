https://1prime.ru/20241102/svo-852569688.html

"Очень стремительно". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

"Очень стремительно". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - 02.11.2024, ПРАЙМ

"Очень стремительно". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции стали продвигаться в более ускоренном темпе на нескольких направлениях по всей линии фронта. Об этом... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T21:10+0300

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спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в зоне специальной военной операции стали продвигаться в более ускоренном темпе на нескольких направлениях по всей линии фронта. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, "российская армия очень стремительно продвигается вперед и не только в одном или двух местах".Джонсон считает, что после взятия Красноармейска в Донецкой народной республике до реки Днепр Вооруженным силам РФ останется занять только открытые равнины и это приведет к очень быстрому освобождению всей территории Донбасса.Эксперт также заявил, что украинские войска больше не в состоянии каким-либо образом помешать этому в связи с тем, что они не имеют шансов восполнить свои потери, так как многие из потенциальных призывников намерены скрыватьсяВ октябре Вооруженные силы РФ нарастили темп продвижения по всей линии фронта. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении села Кураховка в Донецкой народной республике и Першотравневое в Харьковской области. В среду российские войска заняли Кругляковку в Харьковской области. В четверг подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в Донецкой народной республике, а перед этим — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

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россия, сво, всу