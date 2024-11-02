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На Украине нашли выгоду в победе Трампа на выборах президента в США

На Украине нашли выгоду в победе Трампа на выборах президента в США - 02.11.2024, ПРАЙМ

На Украине нашли выгоду в победе Трампа на выборах президента в США

Некоторые украинские чиновники полагают, что победа республиканца Дональда Трампа на близящихся президентских выборах в Штатах может принести выгоду Киеву,... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T17:06+0300

2024-11-02T17:06+0300

2024-11-02T17:06+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Некоторые украинские чиновники полагают, что победа республиканца Дональда Трампа на близящихся президентских выборах в Штатах может принести выгоду Киеву, передает издание Washington Post."За закрытыми дверями некоторые в команде <...> Владимира Зеленского видят плюсы в победе Дональда Трампа", - подчеркнули авторы статьи. По мнению украинских чиновников, пожелавших остаться неназванными, заявления Трампа о необходимости сократить финансовую и военную помощь киевского режима являются лишь частью предвыборной кампании.При этом многие признают высокий риск ухудшения отношений двух государств. Так, республиканец может настоять на отказе от части украинских территорий в пользу России для урегулирования конфликта.

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