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В Крыму рассказали о "скрытой" схеме поставок западного оружия Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали о "скрытой" схеме поставок западного оружия Украине
В Крыму рассказали о "скрытой" схеме поставок западного оружия Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали о "скрытой" схеме поставок западного оружия Украине
Западные страны используют скрытую схему для передачи Киеву дальнобойного оружия, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T10:21+0300
2024-11-02T10:21+0300
спецоперация на украине
россия
украина
военная помощь украине
запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – ПРАЙМ. Западные страны используют скрытую схему для передачи Киеву дальнобойного оружия, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. "Все заявления о запретах - не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают", - объяснил парламентарий, добавив, что вскоре эти же ракеты будут использованы для ударов по российским территориям.Он также отметил, что киевская верхушка намерена атаковать всем поставленным оружием любые территории, находящиеся в зоне досягаемости, не щадя при этом собственный народ.Константинов призвал трезво оценивать исходящую от Украины угрозу и пресекать все попытки атаковать российские объекты.
https://1prime.ru/20241102/zapad-852554175.html
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россия, украина, военная помощь украине, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, ЗАПАД
10:21 02.11.2024
 
В Крыму рассказали о "скрытой" схеме поставок западного оружия Украине

Константинов: у Запада есть "скрытая" схема по вооружению Украины

© Фото : Public Domain/Spc. Adam L. MathisРакетный пуск с установки HIMARS
Ракетный пуск с установки HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Adam L. Mathis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – ПРАЙМ. Западные страны используют скрытую схему для передачи Киеву дальнобойного оружия, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Все заявления о запретах - не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают", - объяснил парламентарий, добавив, что вскоре эти же ракеты будут использованы для ударов по российским территориям.
Он также отметил, что киевская верхушка намерена атаковать всем поставленным оружием любые территории, находящиеся в зоне досягаемости, не щадя при этом собственный народ.
Константинов призвал трезво оценивать исходящую от Украины угрозу и пресекать все попытки атаковать российские объекты.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
На Западе испугались успехов российской армии на Украине
09:43
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАвоенная помощь УкраинеЗАПАД
 
 
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