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В Крыму рассказали о "скрытой" схеме поставок западного оружия Украине

В Крыму рассказали о "скрытой" схеме поставок западного оружия Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ

В Крыму рассказали о "скрытой" схеме поставок западного оружия Украине

Западные страны используют скрытую схему для передачи Киеву дальнобойного оружия, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T10:21+0300

2024-11-02T10:21+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – ПРАЙМ. Западные страны используют скрытую схему для передачи Киеву дальнобойного оружия, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. "Все заявления о запретах - не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают", - объяснил парламентарий, добавив, что вскоре эти же ракеты будут использованы для ударов по российским территориям.Он также отметил, что киевская верхушка намерена атаковать всем поставленным оружием любые территории, находящиеся в зоне досягаемости, не щадя при этом собственный народ.Константинов призвал трезво оценивать исходящую от Украины угрозу и пресекать все попытки атаковать российские объекты.

https://1prime.ru/20241102/zapad-852554175.html

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россия, украина, военная помощь украине, запад