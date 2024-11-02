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В США предупредили о крупном провале ВСУ - 02.11.2024, ПРАЙМ
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В США предупредили о крупном провале ВСУ
В США предупредили о крупном провале ВСУ - 02.11.2024, ПРАЙМ
В США предупредили о крупном провале ВСУ
Активное продвижение российских военных в Донбассе, а также развитая авиация могут привести к масштабным потерям ВСУ, передает новостное издание Newsweek. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T08:48+0300
2024-11-02T08:49+0300
спецоперация на украине
всу
днр
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Активное продвижение российских военных в Донбассе, а также развитая авиация могут привести к масштабным потерям ВСУ, передает новостное издание Newsweek."Темпы продвижения и возможности авиации (России - прим. ред.) могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь среди военнослужащих", - предупредили авторы статьи.Ранее стало известно об освобождении группировкой ВС России "Центр" Леонидовки в Донецкой Народной Республике, а также об успешном противостоянии атакам украинской стороны. На южном направлении были освобождены населенные пункты Александрополь и Катериновка, на восточном - Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна.
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всу, днр, потери, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, потери, ВС России
08:48 02.11.2024 (обновлено: 08:49 02.11.2024)
 
В США предупредили о крупном провале ВСУ

Newsweek: продвижение ВС России в Донбассе приведет к большим потерям ВСУ

© fotolia.com / Kseniia Kavun%Украинские флаги
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© fotolia.com / Kseniia Kavun
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Активное продвижение российских военных в Донбассе, а также развитая авиация могут привести к масштабным потерям ВСУ, передает новостное издание Newsweek.
"Темпы продвижения и возможности авиации (России - прим. ред.) могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь среди военнослужащих", - предупредили авторы статьи.
Ранее стало известно об освобождении группировкой ВС России "Центр" Леонидовки в Донецкой Народной Республике, а также об успешном противостоянии атакам украинской стороны. На южном направлении были освобождены населенные пункты Александрополь и Катериновка, на восточном - Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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08:32
 
Спецоперация на УкраинеВСУДНРпотериВС России
 
 
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