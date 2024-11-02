https://1prime.ru/20241102/vsu-852553311.html

В США предупредили о крупном провале ВСУ

В США предупредили о крупном провале ВСУ - 02.11.2024, ПРАЙМ

В США предупредили о крупном провале ВСУ

Активное продвижение российских военных в Донбассе, а также развитая авиация могут привести к масштабным потерям ВСУ, передает новостное издание Newsweek. | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T08:48+0300

2024-11-02T08:48+0300

2024-11-02T08:49+0300

спецоперация на украине

всу

днр

потери

вс россии

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Активное продвижение российских военных в Донбассе, а также развитая авиация могут привести к масштабным потерям ВСУ, передает новостное издание Newsweek."Темпы продвижения и возможности авиации (России - прим. ред.) могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь среди военнослужащих", - предупредили авторы статьи.Ранее стало известно об освобождении группировкой ВС России "Центр" Леонидовки в Донецкой Народной Республике, а также об успешном противостоянии атакам украинской стороны. На южном направлении были освобождены населенные пункты Александрополь и Катериновка, на восточном - Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна.

https://1prime.ru/20241102/risk-852553031.html

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всу, днр, потери, вс россии