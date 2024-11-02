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"Самое опасное". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
"Самое опасное". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - 02.11.2024, ПРАЙМ
"Самое опасное". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Южнодонецкое направление стало сейчас самым для украинских войск. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T16:35+0300
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Южнодонецкое направление стало сейчас самым для украинских войск. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову."Я бы выделил не сколько Кураховское и Покровское, сколько Южнодонецкое или Угледарское, сейчас его еще называют Констатинопольское направление, это самое опасное направление. <…> Они (Вооруженные силы РФ — ред.) там быстро продвигаются", — сказал он.Стариков считает, в результате наступления российские войска окружат и возьмут в клещи как укрепления на Кураховском направлении, так и крупный участок на юге, что станет причиной оперативного кризиса на фронте.По мнению Старикова, Вооруженные силы РФ скоро начнут штурмовать имеющий стратегическое значение город Покровск. Через него проходит вся логистика Донецкого фронта ВСУ, добавил он.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, СВО
"Самое опасное". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Стариков: Южнодонецкое направление стало самым опасным из-за продвижения ВС РФ
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Южнодонецкое направление стало сейчас самым для украинских войск. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову.
"Я бы выделил не сколько Кураховское и Покровское, сколько Южнодонецкое или Угледарское, сейчас его еще называют Констатинопольское направление, это самое опасное направление. <…> Они (Вооруженные силы РФ — ред.) там быстро продвигаются", — сказал он.
Стариков считает, в результате наступления российские войска окружат и возьмут в клещи как укрепления на Кураховском направлении, так и крупный участок на юге, что станет причиной оперативного кризиса на фронте.
По мнению Старикова, Вооруженные силы РФ скоро начнут штурмовать имеющий стратегическое значение город Покровск. Через него проходит вся логистика Донецкого фронта ВСУ, добавил он.
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