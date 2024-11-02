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Курс рубля к юаню на Мосбирже сохраняет стабильность - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню на Мосбирже сохраняет стабильность
Курс рубля к юаню на Мосбирже сохраняет стабильность - 02.11.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже сохраняет стабильность
Рубль на Московской бирже в рабочую субботу стабилизируется против юаня в узком коридоре, следует из данных торгов. | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T17:39+0300
2024-11-02T17:40+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в рабочую субботу стабилизируется против юаня в узком коридоре, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск снижается на 1 копейку, до 13,65 рубля. Снижение составляет 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,62-13,71 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 46,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,45 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,139 против 7,121 на момент закрытия пятницы на форексе. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль стабилен к юаню в субботу на Московской бирже: китайская валюта торгуется в узком коридоре, хотя и обновила в ходе сессии локальный максимум выше отметки 13,7 рубля. "Поддержка рублю приходит от высоких ставок в экономике, мер валютного контроля и продаж валюты на рынке со стороны ЦБ. На будущей неделе Минфин объявит об объеме ежедневных операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период", - комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ Прогноз на следующую неделю по биржевому курсу юаня: 13,5-13,8 рубля, оценивает Буйволов из "БКС Мир инвестиций". "Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может двигаться в коридоре 96-98 рублей. При этом более вероятно смещение к верхним границам этих диапазонов. Возможно усиление волатильности из-за потенциальной реакции доллара и рынков на выборы в США и итоги заседания ФРС", - рассуждает он. В целом давление на рубль усиливается – к концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остается ограниченной из-за санкционных эффектов, нестабильных сырьевых цен, добровольных сокращений РФ своей нефтедобычи в рамках ОПЕК+, добавляет он. По прогнозам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, на закрытие текущей сессии ориентиры для курса доллара: 97–99 рублей, евро: 105–107 рублей, юаня: 13,5–13,9 рубля.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
17:39 02.11.2024 (обновлено: 17:40 02.11.2024)
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже сохраняет стабильность

Курс юаня на Мосбирже снижается до 13,65 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в рабочую субботу стабилизируется против юаня в узком коридоре, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск снижается на 1 копейку, до 13,65 рубля. Снижение составляет 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,62-13,71 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 46,8 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,45 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,139 против 7,121 на момент закрытия пятницы на форексе.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль стабилен к юаню в субботу на Московской бирже: китайская валюта торгуется в узком коридоре, хотя и обновила в ходе сессии локальный максимум выше отметки 13,7 рубля.
"Поддержка рублю приходит от высоких ставок в экономике, мер валютного контроля и продаж валюты на рынке со стороны ЦБ. На будущей неделе Минфин объявит об объеме ежедневных операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период", - комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

Прогноз на следующую неделю по биржевому курсу юаня: 13,5-13,8 рубля, оценивает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
"Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может двигаться в коридоре 96-98 рублей. При этом более вероятно смещение к верхним границам этих диапазонов. Возможно усиление волатильности из-за потенциальной реакции доллара и рынков на выборы в США и итоги заседания ФРС", - рассуждает он.
В целом давление на рубль усиливается – к концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остается ограниченной из-за санкционных эффектов, нестабильных сырьевых цен, добровольных сокращений РФ своей нефтедобычи в рамках ОПЕК+, добавляет он.
По прогнозам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, на закрытие текущей сессии ориентиры для курса доллара: 97–99 рублей, евро: 105–107 рублей, юаня: 13,5–13,9 рубля.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
Мосбиржа запустит механизм стабилизации курсов валют
Вчера, 16:55
 
Китайский юаньбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
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