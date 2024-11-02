https://1prime.ru/20241102/yuan-852568925.html
Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом
Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом - 02.11.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом
Рубль по итогам торгов рабочей субботы и за удлиненную рабочую неделю снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T19:20+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов рабочей субботы и за удлиненную рабочую неделю снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 13,67 рубля. За неделю юань вырос на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,51-13,71 рубля.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом
Юань на Мосбирже завершил торги удлиненной недели ростом до 13,67 рубля
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов рабочей субботы и за удлиненную рабочую неделю снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 13,67 рубля.
За неделю юань вырос на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,51-13,71 рубля.
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4 процента