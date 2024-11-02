https://1prime.ru/20241102/yuan-852568925.html

Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом

Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом - 02.11.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом

Рубль по итогам торгов рабочей субботы и за удлиненную рабочую неделю снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T19:20+0300

2024-11-02T19:20+0300

2024-11-02T19:20+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов рабочей субботы и за удлиненную рабочую неделю снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 13,67 рубля. За неделю юань вырос на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,51-13,71 рубля.

https://1prime.ru/20241102/mosbirzha-852568225.html

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань