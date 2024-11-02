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Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом - 02.11.2024, ПРАЙМ
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Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом
Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом - 02.11.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом
Рубль по итогам торгов рабочей субботы и за удлиненную рабочую неделю снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T19:20+0300
2024-11-02T19:20+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов рабочей субботы и за удлиненную рабочую неделю снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 13,67 рубля. За неделю юань вырос на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,51-13,71 рубля.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
19:20 02.11.2024
 
Юань на Мосбирже завершил торговую неделю ростом

Юань на Мосбирже завершил торги удлиненной недели ростом до 13,67 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов рабочей субботы и за удлиненную рабочую неделю снизился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 13,67 рубля.
За неделю юань вырос на 16 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,51-13,71 рубля.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 3,4 процента
18:25
 
Китайский юаньРОССИЯбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
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