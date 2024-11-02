https://1prime.ru/20241102/zapad-852554175.html

На Западе испугались успехов российской армии на Украине

На Западе испугались успехов российской армии на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ

На Западе испугались успехов российской армии на Украине

Отношение западных стран к конфликту на Украине изменилось после череды успешных наступлений российских военных, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом... | 02.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-02T09:43+0300

2024-11-02T09:43+0300

2024-11-02T09:43+0300

спецоперация на украине

украина

вс россии

россия

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Отношение западных стран к конфликту на Украине изменилось после череды успешных наступлений российских военных, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X."Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим", — подчеркнул он.Такими словами журналист прокомментировал статью New York Times об успехах ВС России. Так, авторы заявили, что территориальные приобретения российской стороны в 2024 году стали рекордными с лета 2022 года.

https://1prime.ru/20241102/vsu-852553311.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, вс россии, россия, запад