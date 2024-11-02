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На Западе испугались успехов российской армии на Украине
На Западе испугались успехов российской армии на Украине - 02.11.2024, ПРАЙМ
На Западе испугались успехов российской армии на Украине
Отношение западных стран к конфликту на Украине изменилось после череды успешных наступлений российских военных, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом... | 02.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-02T09:43+0300
2024-11-02T09:43+0300
2024-11-02T09:43+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Отношение западных стран к конфликту на Украине изменилось после череды успешных наступлений российских военных, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X."Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим", — подчеркнул он.Такими словами журналист прокомментировал статью New York Times об успехах ВС России. Так, авторы заявили, что территориальные приобретения российской стороны в 2024 году стали рекордными с лета 2022 года.
https://1prime.ru/20241102/vsu-852553311.html
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС России, РОССИЯ, ЗАПАД
На Западе испугались успехов российской армии на Украине
Журналист Боуз отметил изменение в поведении Запада из-за успеха ВС РФ на СВО