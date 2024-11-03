https://1prime.ru/20241103/avto-852567762.html

Названо самое популярное дорогое авто с пробегом

Названо самое популярное дорогое авто с пробегом - 03.11.2024, ПРАЙМ

Названо самое популярное дорогое авто с пробегом

В период с января по октябрь 2024 года лидерами по спросу среди подержанных авто ценой от 10 миллионов рублей стали машины немецких и японских марок, выяснили... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T08:00+0300

2024-11-03T08:00+0300

2024-11-03T08:00+0300

авто

авторынок рф

подержанные авто

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. В период с января по октябрь 2024 года лидерами по спросу среди подержанных авто ценой от 10 миллионов рублей стали машины немецких и японских марок, выяснили эксперты Авито Авто. За обозначенное время число объявлений о продаже дорогих авто с пробегом выросло на 54,4% к аналогичному периоду прошлого года. Спрос вырос на 31,6%, а средняя цена такого авто составила 14, 5 миллиона рублей.Лидером по спросу среди марок стал Mercedes-Benz с долей 24,9%. На втором месте с некоторым отставанием – BMW (24,6%). Обе марки лидируют и в сегменте предложений - 26,9% у Mercedes-Benz , у BMW – 24,5%. Прочие марки получили менее 8% и от спроса, и от предложения.Самая востребованная модель в этой категории - Mercedes-Benz G-класс AMG: на его долю пришлось 6,5% от спроса. На второй строке – Toyota Land Cruiser с 5,5%, а на третьем – BMW X5 с 4,4%. На четвертой позиции Lexus LX (4,3%), на пятой – BMW X7 (4%). Максимально заметную динамику год к году продемонстрировал BMW X5: спрос вырос в 2,3 раза.По доле в предложении лидирует BMW X5, получившая 5,3%. Также в тройку лидеров по количеству объявлений вошли BMW X7 (5,2%) и Mercedes-Benz G-класс AMG (5%). Лидером по динамике предложения год к году оказался Mercedes-Benz G-класс AMG: прирост на целых 73%.

https://1prime.ru/20241102/avto-852554679.html

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авто, авторынок рф, подержанные авто