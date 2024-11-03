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Geely представила новый внедорожник с современным и технологичным дизайном - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Geely представила новый внедорожник с современным и технологичным дизайном
Geely представила новый внедорожник с современным и технологичным дизайном - 03.11.2024, ПРАЙМ
Geely представила новый внедорожник с современным и технологичным дизайном
Geely презентовала новый внедорожник с современным и технологичным дизайном Galaxy L7, сообщил портал 32CARS.ru. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T15:02+0300
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китай
авто
внедорожники
автомобили geely
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Geely презентовала новый внедорожник с современным и технологичным дизайном Galaxy L7, сообщил портал 32CARS.ru. Отмечается, что на модели установлена гибридная система Thor EM-i с двигателем 1,5 литра мощностью 82 кВт и КПД 46,5%. Батарея на автомобиле имеет емкость 19,09 кВт/ч и 28,94 кВт/ч, что обеспечивает запас хода длиной в 101 километр и 150 километров на электрической тяге. Суммарный запас хода при полной зарядке батарей и полным баком составляет 1430 километров. Размеры Galaxy L7: длина — 4740 миллиметров, ширина — 1905 миллиметров, высота —1685 миллиметров, колесная база — 2755 миллиметров.По данным портала, передняя часть Galaxy L7 выделяется закрытой решеткой и светящейся полосой Star Ring. Вентиляционные отверстия по бокам переднего бампера и линии капота создают для модели динамичный и мощный вид. Боковая линия кузова акцентирует спортивный стиль передней части. Прямая линия крыши обеспечивает просторное пространство для пассажиров на заднем ряду сидений. Задняя часть кузова декорирована сквозными задними фонарями, которые усиливают спортивный облик. Салон Galaxy L7 имеет Т-образную компоновку с минималистичной центральной консолью. Внутри модель оснащена двухспицевым рулем, цифровой панелью приборов, большим экраном мультимедиа, климат-контролем, "парящими" колонками и беспроводной зарядкой для смартфона.
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китай, авто, внедорожники, автомобили geely
КИТАЙ, Авто, внедорожники, автомобили Geely
15:02 03.11.2024
 
Geely представила новый внедорожник с современным и технологичным дизайном

32CARS.ru: cостоялся дебют нового Geely Galaxy Starship L7

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип Geely
Логотип Geely - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Geely презентовала новый внедорожник с современным и технологичным дизайном Galaxy L7, сообщил портал 32CARS.ru.
Отмечается, что на модели установлена гибридная система Thor EM-i с двигателем 1,5 литра мощностью 82 кВт и КПД 46,5%. Батарея на автомобиле имеет емкость 19,09 кВт/ч и 28,94 кВт/ч, что обеспечивает запас хода длиной в 101 километр и 150 километров на электрической тяге. Суммарный запас хода при полной зарядке батарей и полным баком составляет 1430 километров. Размеры Galaxy L7: длина — 4740 миллиметров, ширина — 1905 миллиметров, высота —1685 миллиметров, колесная база — 2755 миллиметров.
По данным портала, передняя часть Galaxy L7 выделяется закрытой решеткой и светящейся полосой Star Ring. Вентиляционные отверстия по бокам переднего бампера и линии капота создают для модели динамичный и мощный вид. Боковая линия кузова акцентирует спортивный стиль передней части. Прямая линия крыши обеспечивает просторное пространство для пассажиров на заднем ряду сидений. Задняя часть кузова декорирована сквозными задними фонарями, которые усиливают спортивный облик.
Салон Galaxy L7 имеет Т-образную компоновку с минималистичной центральной консолью. Внутри модель оснащена двухспицевым рулем, цифровой панелью приборов, большим экраном мультимедиа, климат-контролем, "парящими" колонками и беспроводной зарядкой для смартфона.
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