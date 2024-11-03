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Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241103/opek-852579803.html
Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря
Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря - 03.11.2024, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря
Страны ОПЕК+ сдвинули постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря, следует из... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T19:03+0300
2024-11-03T19:19+0300
энергетика
нефть
опек
сделка опек+
добыча нефти
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ сдвинули постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря, следует из сообщения ОПЕК."Секретариат ОПЕК отметил, что восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023 года в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Ранее страны ОПЕК+ планировали начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решили начать это делать с 1 декабря.
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нефть, опек, сделка опек+, добыча нефти
Энергетика, Нефть, ОПЕК, Сделка ОПЕК+, добыча нефти
19:03 03.11.2024 (обновлено: 19:19 03.11.2024)
 
Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ сдвинули постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря, следует из сообщения ОПЕК.
"Секретариат ОПЕК отметил, что восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023 года в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее страны ОПЕК+ планировали начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решили начать это делать с 1 декабря.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
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