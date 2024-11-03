https://1prime.ru/20241103/opek-852579803.html

Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря

Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря - 03.11.2024, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти до конца декабря

Страны ОПЕК+ сдвинули постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря, следует из... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T19:03+0300

2024-11-03T19:03+0300

2024-11-03T19:19+0300

энергетика

нефть

опек

сделка опек+

добыча нефти

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ сдвинули постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря, следует из сообщения ОПЕК."Секретариат ОПЕК отметил, что восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023 года в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Ранее страны ОПЕК+ планировали начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решили начать это делать с 1 декабря.

https://1prime.ru/20241103/neft-852573793.html

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нефть, опек, сделка опек+, добыча нефти