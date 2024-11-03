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В США поставили ультиматум Киеву по переговорам с Москвой
В США поставили ультиматум Киеву по переговорам с Москвой - 03.11.2024, ПРАЙМ
В США поставили ультиматум Киеву по переговорам с Москвой
Несамостоятельность киевского режима в вопросе производства вооружения и эффективного использования западных поставок означает необходимость налаживания... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T11:23+0300
2024-11-03T11:23+0300
2024-11-03T11:24+0300
спецоперация на украине
украина
военная помощь украине
переговоры
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Несамостоятельность киевского режима в вопросе производства вооружения и эффективного использования западных поставок означает необходимость налаживания переговоров с Москвой, считает аналитик издания National Interest Харрисон Касс."Если вы не можете снабжать себя вооружением, <...> либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира", — возмутился эксперт.Он также отметил, что государства, продолжающие ратовать за военную помощь Украине, не берут во внимание печальный опыт двух последних лет конфликта. Текущая ситуация на фронте, по мнению эксперта, свидетельствует о тупиковости положения ВСУ. При этом ни один новый пакет помощи не изменит плачевное положение Киева.
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украина, военная помощь украине, переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военная помощь Украине, переговоры
В США поставили ультиматум Киеву по переговорам с Москвой
NI: Украине следует поскорее начать переговоры вместо очередных поставок оружия
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ.
Несамостоятельность киевского режима в вопросе производства вооружения и эффективного использования западных поставок означает необходимость налаживания переговоров с Москвой, считает аналитик издания National Interest
Харрисон Касс.
"Если вы не можете снабжать себя вооружением, <...> либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира", — возмутился эксперт.
Он также отметил, что государства, продолжающие ратовать за военную помощь Украине, не берут во внимание печальный опыт двух последних лет конфликта. Текущая ситуация на фронте, по мнению эксперта, свидетельствует о тупиковости положения ВСУ. При этом ни один новый пакет помощи не изменит плачевное положение Киева.
На Украине забили тревогу из-за необдуманного решения Зеленского