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В США поставили ультиматум Киеву по переговорам с Москвой

В США поставили ультиматум Киеву по переговорам с Москвой - 03.11.2024, ПРАЙМ

В США поставили ультиматум Киеву по переговорам с Москвой

Несамостоятельность киевского режима в вопросе производства вооружения и эффективного использования западных поставок означает необходимость налаживания... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T11:23+0300

2024-11-03T11:23+0300

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спецоперация на украине

украина

военная помощь украине

переговоры

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Несамостоятельность киевского режима в вопросе производства вооружения и эффективного использования западных поставок означает необходимость налаживания переговоров с Москвой, считает аналитик издания National Interest Харрисон Касс."Если вы не можете снабжать себя вооружением, <...> либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира", — возмутился эксперт.Он также отметил, что государства, продолжающие ратовать за военную помощь Украине, не берут во внимание печальный опыт двух последних лет конфликта. Текущая ситуация на фронте, по мнению эксперта, свидетельствует о тупиковости положения ВСУ. При этом ни один новый пакет помощи не изменит плачевное положение Киева.

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украина, военная помощь украине, переговоры