https://1prime.ru/20241103/peregovory-852578017.html

"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине

"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине

Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой являются попыткой демонстрации, и направлено на третьи... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T16:07+0300

2024-11-03T16:07+0300

2024-11-03T16:07+0300

спецоперация на украине

украина

россия

переговоры

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой являются попыткой демонстрации, и направлено на третьи страны, считает сенатор Совфеда РФ Сергей Перминов. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости. Ранее Ермак в статье для латвийского издания LSM упоминал, что первоочередным условием мирного завершения конфликта станет полный вывод российских войск с украинских территорий."Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации", - отметил сенатор, добавив, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал пункты, выполнение которых необходимо для урегулирования конфликта. Среди них - вывод ВСУ с территорий страны, принятие Украиной нейтрального статуса, а также снятие всех введенных санкций. "Иные предложения обречены на неуспех как не отвечающие нашим национальным интересам", - резюмировал Перминов.

https://1prime.ru/20241103/sudba-852575949.html

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украина, россия, переговоры