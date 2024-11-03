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"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ
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"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине
"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине
Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой являются попыткой демонстрации, и направлено на третьи... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T16:07+0300
2024-11-03T16:07+0300
спецоперация на украине
украина
россия
переговоры
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой являются попыткой демонстрации, и направлено на третьи страны, считает сенатор Совфеда РФ Сергей Перминов. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости. Ранее Ермак в статье для латвийского издания LSM упоминал, что первоочередным условием мирного завершения конфликта станет полный вывод российских войск с украинских территорий."Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации", - отметил сенатор, добавив, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал пункты, выполнение которых необходимо для урегулирования конфликта. Среди них - вывод ВСУ с территорий страны, принятие Украиной нейтрального статуса, а также снятие всех введенных санкций. "Иные предложения обречены на неуспех как не отвечающие нашим национальным интересам", - резюмировал Перминов.
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украина, россия, переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
16:07 03.11.2024
 
"Обречены на неуспех": сенатор назвал условия переговоров по Украине

Перминов о словах Ермака про мир на Украине: это лишь попытка демонстрации готовности

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой являются попыткой демонстрации, и направлено на третьи страны, считает сенатор Совфеда РФ Сергей Перминов. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости.
Ранее Ермак в статье для латвийского издания LSM упоминал, что первоочередным условием мирного завершения конфликта станет полный вывод российских войск с украинских территорий.
"Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации", - отметил сенатор, добавив, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал пункты, выполнение которых необходимо для урегулирования конфликта. Среди них - вывод ВСУ с территорий страны, принятие Украиной нейтрального статуса, а также снятие всех введенных санкций.
"Иные предложения обречены на неуспех как не отвечающие нашим национальным интересам", - резюмировал Перминов.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯпереговоры
 
 
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