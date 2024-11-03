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"Пытки и жертвоприношения": священник раскрыл тайны неонацистов в ВСУ
"Пытки и жертвоприношения": священник раскрыл тайны неонацистов в ВСУ - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Пытки и жертвоприношения": священник раскрыл тайны неонацистов в ВСУ
Среди боевиков "Азова"* и "Айдара"* зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений, рассказал служащий в зоне СВО доцент Православного... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T12:12+0300
2024-11-03T12:12+0300
2024-11-03T12:13+0300
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Среди боевиков "Азова"* и "Айдара"* зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений, рассказал служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев."Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных. И сейчас посмотрите, что делают неонацисты-язычники на захваченных территориях Курской области", – объяснил он РИА Новости, выразив надежду, что все преступления будут справедливо наказаны законом. Протоирей отметил, что культ силы и героизма, присущий русской христианской традиции, приобретает противоположный окрас у украинских боевиков, приверженных язычеству. При этом подобные ритуалы сопровождает моральное разложение людей, добавил Тимофеев.* Запрещенная в России террористическая организация
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, борьба с нацизмом
"Пытки и жертвоприношения": священник раскрыл тайны неонацистов в ВСУ
Фронтовой священник сообщил о жертвоприношениях в украинских неонацистских батальонах
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Среди боевиков "Азова"* и "Айдара"* зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений, рассказал служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев.
"Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных. И сейчас посмотрите, что делают неонацисты-язычники на захваченных территориях Курской области", – объяснил он РИА Новости, выразив надежду, что все преступления будут справедливо наказаны законом.
Протоирей отметил, что культ силы и героизма, присущий русской христианской традиции, приобретает противоположный окрас у украинских боевиков, приверженных язычеству. При этом подобные ритуалы сопровождает моральное разложение людей, добавил Тимофеев.
* Запрещенная в России террористическая организация
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