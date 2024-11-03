https://1prime.ru/20241103/pytki-852575448.html

"Пытки и жертвоприношения": священник раскрыл тайны неонацистов в ВСУ

"Пытки и жертвоприношения": священник раскрыл тайны неонацистов в ВСУ - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Пытки и жертвоприношения": священник раскрыл тайны неонацистов в ВСУ

Среди боевиков "Азова"* и "Айдара"* зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений, рассказал служащий в зоне СВО доцент Православного... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T12:12+0300

2024-11-03T12:12+0300

2024-11-03T12:13+0300

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Среди боевиков "Азова"* и "Айдара"* зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений, рассказал служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев."Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных. И сейчас посмотрите, что делают неонацисты-язычники на захваченных территориях Курской области", – объяснил он РИА Новости, выразив надежду, что все преступления будут справедливо наказаны законом. Протоирей отметил, что культ силы и героизма, присущий русской христианской традиции, приобретает противоположный окрас у украинских боевиков, приверженных язычеству. При этом подобные ритуалы сопровождает моральное разложение людей, добавил Тимофеев.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20241103/mobilizatsiya-852575083.html

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украина, всу, борьба с нацизмом