https://1prime.ru/20241103/razgrom-852578531.html

"Окончательный разгром": в Британии озвучили прогноз по Украине

"Окончательный разгром": в Британии озвучили прогноз по Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Окончательный разгром": в Британии озвучили прогноз по Украине

ВСУ все ближе к разгрому, российские войска продолжают активное наступление, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T17:12+0300

2024-11-03T17:12+0300

2024-11-03T17:12+0300

спецоперация на украине

всу

украина

вс россии

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. ВСУ все ближе к разгрому, российские войска продолжают активное наступление, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.Он подчеркнул, что ВС России успешно выполняют поставленные цели по освобождению территорий, а также отдельно отметил Южнодонецкое направление."Беспокойство растёт уже не только среди украинцев, но и среди западных союзников", — объяснил эксперт, добавив, что украинские военные терпят поражение из-за нехватки людских ресурсов и на фоне общей усталости.

https://1prime.ru/20241103/vsu-852578143.html

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всу, украина, вс россии