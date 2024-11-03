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"Окончательный разгром": в Британии озвучили прогноз по Украине
"Окончательный разгром": в Британии озвучили прогноз по Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Окончательный разгром": в Британии озвучили прогноз по Украине
ВСУ все ближе к разгрому, российские войска продолжают активное наступление, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T17:12+0300
2024-11-03T17:12+0300
2024-11-03T17:12+0300
спецоперация на украине
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вс россии
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. ВСУ все ближе к разгрому, российские войска продолжают активное наступление, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.Он подчеркнул, что ВС России успешно выполняют поставленные цели по освобождению территорий, а также отдельно отметил Южнодонецкое направление."Беспокойство растёт уже не только среди украинцев, но и среди западных союзников", — объяснил эксперт, добавив, что украинские военные терпят поражение из-за нехватки людских ресурсов и на фоне общей усталости.
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всу, украина, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ВС России
"Окончательный разгром": в Британии озвучили прогноз по Украине
Меркурис: Россия приближается к окончательному разгрому ВСУ
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ.
ВСУ все ближе к разгрому, российские войска продолжают активное наступление, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube
-канала.
Он подчеркнул, что ВС России успешно выполняют поставленные цели по освобождению территорий, а также отдельно отметил Южнодонецкое направление.
"Беспокойство растёт уже не только среди украинцев, но и среди западных союзников", — объяснил эксперт, добавив, что украинские военные терпят поражение из-за нехватки людских ресурсов и на фоне общей усталости.
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