https://1prime.ru/20241103/resurs-852578641.html
Российские таксисты пожаловались на ресурс китайских автомобилей
Российские таксисты пожаловались на ресурс китайских автомобилей - 03.11.2024, ПРАЙМ
Российские таксисты пожаловались на ресурс китайских автомобилей
В России сравнили ресурс используемых в автопарках китайских машин с южнокорейскими и европейскими. Период эксплуатации "китайцев" существенно уступает... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T17:13+0300
2024-11-03T17:13+0300
2024-11-03T17:13+0300
авто
россия
такси
китайские авто
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. В России сравнили ресурс используемых в автопарках китайских машин с южнокорейскими и европейскими. Период эксплуатации "китайцев" существенно уступает показателям таких марок. Об этом сообщило издание Motor со ссылкой на данные "Коммерсантъ FM".Отмечается, что автопаркам приходится списывать модели из КНР после пробега длинной в 150 тысяч километров. При этом для других иностранных брендов нормальным ресурсом считается пробег примерно в 250-300 тысяч километров.Издание сообщило, что проблемным местом машин из Китая в такси являются вариаторы, а также двигатели, качество которых оставляет желать лучшего. При этом собеседники издания не стали указывать марки проблемных авто.Также отмечается, что таксопарки считают завышенными стоимость китайских авто и говорят о сложностях с покупкой запчастей даже по гарантии. Так, при приобретении запчастей по оригинальному номеру с одним кодом могут продаваться разные и невзаимозаменяемые детали. Сейчас идет формирование культуры сервисного обслуживания китайских моделей. Поэтому даже типовые операции по ремонту могут обойтись автовладельцу дороже, чем на южнокорейских и европейских авто, пишет Motor.Вместе с тем авторы материала обратили внимание на не вполне корректное сравнение китайских машин с соразмерными моделями Hyundai, Kia или Volkswagen, так как в КНР разница в цене существенная. При этом отечественные таксопарки используют самые дешевые китайские модели, которые на внутреннем рынке КНР имеют минимальную стоимость, говорится в материале.
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авто, россия, такси, китайские авто
Авто, РОССИЯ, такси, китайские авто
Российские таксисты пожаловались на ресурс китайских автомобилей
В России таксисты сравнили ресурс китайских и корейских автомобилей
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ.
В России сравнили ресурс используемых в автопарках китайских машин с южнокорейскими и европейскими. Период эксплуатации "китайцев" существенно уступает показателям таких марок. Об этом сообщило издание Motor
со ссылкой на данные "Коммерсантъ FM".
Отмечается, что автопаркам приходится списывать модели из КНР после пробега длинной в 150 тысяч километров. При этом для других иностранных брендов нормальным ресурсом считается пробег примерно в 250-300 тысяч километров.
Издание сообщило, что проблемным местом машин из Китая в такси являются вариаторы, а также двигатели, качество которых оставляет желать лучшего. При этом собеседники издания не стали указывать марки проблемных авто.
Также отмечается, что таксопарки считают завышенными стоимость китайских авто и говорят о сложностях с покупкой запчастей даже по гарантии. Так, при приобретении запчастей по оригинальному номеру с одним кодом могут продаваться разные и невзаимозаменяемые детали. Сейчас идет формирование культуры сервисного обслуживания китайских моделей. Поэтому даже типовые операции по ремонту могут обойтись автовладельцу дороже, чем на южнокорейских и европейских авто, пишет Motor.
Вместе с тем авторы материала обратили внимание на не вполне корректное сравнение китайских машин с соразмерными моделями Hyundai, Kia или Volkswagen, так как в КНР разница в цене существенная. При этом отечественные таксопарки используют самые дешевые китайские модели, которые на внутреннем рынке КНР имеют минимальную стоимость, говорится в материале.
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