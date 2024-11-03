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В Госдуме призвали дифференцировать ставки Банка России

В Госдуме призвали дифференцировать ставки Банка России - 03.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали дифференцировать ставки Банка России

Процентные ставки Центрального банка должны иметь дифференцированный характер, в частности, за счет более низких ставок по целевым кредитам для стимулирования... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T13:56+0300

2024-11-03T13:56+0300

2024-11-03T13:56+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Процентные ставки Центрального банка должны иметь дифференцированный характер, в частности, за счет более низких ставок по целевым кредитам для стимулирования инвестиций в инфраструктуру и производство, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "Учитывая, что процентные ставки остаются для Банка России приоритетным инструментом денежно-кредитной политики, считаю, что они должны иметь дифференцированный характер, в частности за счет более низких ставок по кредитам, имеющим целевой характер. Это необходимо для стимулирования инвестиций в инфраструктуру и промышленное производство, особенно связанное с выпуском высокотехнологичной продукции и оборудования, на что прямо указал президент России", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его словам, банки способны обеспечить эффективный контроль за целевым расходованием средств, аналогичный тому, который действует при исполнении гособоронзаказа. "Представляется, что сегодняшняя консервативная денежно-кредитная политика Банка России требует донастройки путем расширения использования инструментов, способных стимулировать целевые инвестиции в приоритетные сектора экономики. При этом такие инструменты должны обеспечивать возможность привлечения инвестиций по сниженным процентным ставкам", - считает депутат. Парламентарий отметил, что следует более активно задействовать возможности банковской регуляторики. По его мнению, допустимо смягчить порядок расчета нормативов достаточности капитала и максимального размера риска на одного заемщика для банков, участвующих в целевом проектном финансировании. Политик подчеркнул, что приоритетное внимание на заседаниях Национального финансового совета уделяется более эффективным способам проведения внешнеторговых расчетов, по его словам, взят курс на превращение финансовой отрасли в одного из лидеров по импортозамещению, готовятся к скорому запуску цифровой рубль и единый QR-код для оплаты покупок и услуг, создается равная для всех, общедоступная инфраструктура расчетов. "Активное взаимодействие Банка России с Государственной Думой выстроено не только по линии Национального финансового совета, но и по линии профильных комитетов. За последние два года в рамках совместной работы реализован широкий комплекс мер по поддержке и защите экономики, имеющий выраженный антисанкционный характер. Нашим комитетом поддержаны законы о стимулировании возврата капиталов в российскую юрисдикцию, разблокировке замороженных финансовых активов, ограничении влияния инвесторов из недружественных стран на деятельность российских компаний и фондовый рынок, совершенствовании процедур оздоровления финансовых организации, усилении защиты вкладчиков банков", - сказал Гаврилов.

https://1prime.ru/20241103/sbor-852573056.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии, госдума, кредит, инвестиции