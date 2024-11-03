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"Будет покончено": Зеленскому предсказали судьбу после окончания конфликта - 03.11.2024, ПРАЙМ
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"Будет покончено": Зеленскому предсказали судьбу после окончания конфликта
"Будет покончено": Зеленскому предсказали судьбу после окончания конфликта - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Будет покончено": Зеленскому предсказали судьбу после окончания конфликта
Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что после завершения украинского конфликта с ним будет так же покончено, считает ирландский журналист Чей... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T12:54+0300
2024-11-03T12:54+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что после завершения украинского конфликта с ним будет так же покончено, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X. "У человека, чье окружение жестоко контролирует каждый элемент жизни и смерти украинцев, нет абсолютно никакой мотивации для прекращения конфликта", — объяснил журналист.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский
12:54 03.11.2024
 
"Будет покончено": Зеленскому предсказали судьбу после окончания конфликта

Боуз: Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что после завершения украинского конфликта с ним будет так же покончено, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X.
"У человека, чье окружение жестоко контролирует каждый элемент жизни и смерти украинцев, нет абсолютно никакой мотивации для прекращения конфликта", — объяснил журналист.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
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Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленский
 
 
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