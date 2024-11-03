https://1prime.ru/20241103/sudba-852575949.html

"Будет покончено": Зеленскому предсказали судьбу после окончания конфликта

"Будет покончено": Зеленскому предсказали судьбу после окончания конфликта - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Будет покончено": Зеленскому предсказали судьбу после окончания конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что после завершения украинского конфликта с ним будет так же покончено, считает ирландский журналист Чей... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T12:54+0300

2024-11-03T12:54+0300

2024-11-03T12:54+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает, что после завершения украинского конфликта с ним будет так же покончено, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X. "У человека, чье окружение жестоко контролирует каждый элемент жизни и смерти украинцев, нет абсолютно никакой мотивации для прекращения конфликта", — объяснил журналист.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.

https://1prime.ru/20241103/peregovory-852574745.html

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владимир зеленский