https://1prime.ru/20241103/vnedorozhniki-852576799.html

В России начали закупать для чиновников китайские внедорожники

В России начали закупать для чиновников китайские внедорожники - 03.11.2024, ПРАЙМ

В России начали закупать для чиновников китайские внедорожники

Первый российский регион произвел закупку для чиновников новейших китайских внедорожников. Эксперты издания Motor обнаружили на портале госзакупок аукцион,... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T14:24+0300

2024-11-03T14:24+0300

2024-11-03T14:24+0300

россия

чувашия

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внедорожники

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Первый российский регион произвел закупку для чиновников новейших китайских внедорожников. Эксперты издания Motor обнаружили на портале госзакупок аукцион, организованный Республиканской службой обеспечения деятельности госорганов Чувашской Республики, в рамках которого для чиновников региона хотят купить два рамных внедорожника Haval H9.Отмечается, что за каждую машину власти готовы заплатить 4 849 000 рублей. Среди требований — черный цвет кузова, семь посадочных мест и дизельный двигатель объемом 2,4 литра мощностью 184 лошадиных силы. При этом техдокументация составлена так, что требованиям аукциона соответствует только новый Haval H9 с дизелем, пишет издание. Победителя аукциона определят 8 ноября, а доставку машин заказчику осуществят до 28 ноября текущего года.По данным Motor, чувашские власти не в первый раз приобретают новые машины ранее других министерств и ведомств. Так, в начале 2024 года для нужд чиновников купили партию лифтбеков "Москвич 6". В автопарках других госорганов Haval H9 второго поколения пока замечены не были, сообщило издание.Данная модель появилась у дилеров менее трех месяцев назад.

https://1prime.ru/20241102/avto-852556433.html

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россия, чувашия, haval, внедорожники, авто