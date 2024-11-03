Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начали закупать для чиновников китайские внедорожники - 03.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241103/vnedorozhniki-852576799.html
В России начали закупать для чиновников китайские внедорожники
В России начали закупать для чиновников китайские внедорожники - 03.11.2024, ПРАЙМ
В России начали закупать для чиновников китайские внедорожники
Первый российский регион произвел закупку для чиновников новейших китайских внедорожников. Эксперты издания Motor обнаружили на портале госзакупок аукцион,... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T14:24+0300
2024-11-03T14:24+0300
россия
чувашия
haval
внедорожники
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/13/850278068_0:167:760:595_1920x0_80_0_0_47fed31301050e51c14bcd33424352ea.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Первый российский регион произвел закупку для чиновников новейших китайских внедорожников. Эксперты издания Motor обнаружили на портале госзакупок аукцион, организованный Республиканской службой обеспечения деятельности госорганов Чувашской Республики, в рамках которого для чиновников региона хотят купить два рамных внедорожника Haval H9.Отмечается, что за каждую машину власти готовы заплатить 4 849 000 рублей. Среди требований — черный цвет кузова, семь посадочных мест и дизельный двигатель объемом 2,4 литра мощностью 184 лошадиных силы. При этом техдокументация составлена так, что требованиям аукциона соответствует только новый Haval H9 с дизелем, пишет издание. Победителя аукциона определят 8 ноября, а доставку машин заказчику осуществят до 28 ноября текущего года.По данным Motor, чувашские власти не в первый раз приобретают новые машины ранее других министерств и ведомств. Так, в начале 2024 года для нужд чиновников купили партию лифтбеков "Москвич 6". В автопарках других госорганов Haval H9 второго поколения пока замечены не были, сообщило издание.Данная модель появилась у дилеров менее трех месяцев назад.
https://1prime.ru/20241102/avto-852556433.html
чувашия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/13/850278068_0:96:760:666_1920x0_80_0_0_c88a3c8ecb6e9ae27064324097d27888.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, чувашия, haval, внедорожники, авто
РОССИЯ, Чувашия, Haval, внедорожники, Авто
14:24 03.11.2024
 
В России начали закупать для чиновников китайские внедорожники

Motor: для российских чиновников начали закупать китайские внедорожники Haval H9

© Фото : HAVALАвтомобиль HAVAL H9
Автомобиль HAVAL H9 - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© Фото : HAVAL
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Первый российский регион произвел закупку для чиновников новейших китайских внедорожников. Эксперты издания Motor обнаружили на портале госзакупок аукцион, организованный Республиканской службой обеспечения деятельности госорганов Чувашской Республики, в рамках которого для чиновников региона хотят купить два рамных внедорожника Haval H9.
Отмечается, что за каждую машину власти готовы заплатить 4 849 000 рублей. Среди требований — черный цвет кузова, семь посадочных мест и дизельный двигатель объемом 2,4 литра мощностью 184 лошадиных силы. При этом техдокументация составлена так, что требованиям аукциона соответствует только новый Haval H9 с дизелем, пишет издание. Победителя аукциона определят 8 ноября, а доставку машин заказчику осуществят до 28 ноября текущего года.
По данным Motor, чувашские власти не в первый раз приобретают новые машины ранее других министерств и ведомств. Так, в начале 2024 года для нужд чиновников купили партию лифтбеков "Москвич 6". В автопарках других госорганов Haval H9 второго поколения пока замечены не были, сообщило издание.
Данная модель появилась у дилеров менее трех месяцев назад.
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли на 4,8%
Вчера, 11:08
 
РОССИЯЧувашияHavalвнедорожникиАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала