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"В чем смысл?": стало известно, что устроят ВСУ при победе Трампа

"В чем смысл?": стало известно, что устроят ВСУ при победе Трампа - 03.11.2024, ПРАЙМ

"В чем смысл?": стало известно, что устроят ВСУ при победе Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на близящихся выборах президента в США может стать причиной массовой капитуляции украинцев с поля боя, считает экс-аналитик | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T13:10+0300

2024-11-03T13:10+0300

2024-11-03T13:15+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

всу

украина

выборы в сша

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на близящихся выборах президента в США может стать причиной массовой капитуляции украинцев с поля боя, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: "В чем тогда смысл?", — заявил он.Макговерн отметил, что проблемы в ВСУ могут начаться сразу после объявления результатов президентской гонки. В случае победы Харрис капитуляция украинских войск может затянуться до конца весны следующего года, при Трампе же, уверен эксперт, разобщение в рядах солдат начнется сразу.

https://1prime.ru/20241103/mobilizatsiya-852575083.html

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дональд трамп, всу, украина, выборы в сша