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"В чем смысл?": стало известно, что устроят ВСУ при победе Трампа - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241103/vsu-852576064.html
"В чем смысл?": стало известно, что устроят ВСУ при победе Трампа
"В чем смысл?": стало известно, что устроят ВСУ при победе Трампа - 03.11.2024, ПРАЙМ
"В чем смысл?": стало известно, что устроят ВСУ при победе Трампа
Победа республиканца Дональда Трампа на близящихся выборах президента в США может стать причиной массовой капитуляции украинцев с поля боя, считает экс-аналитик | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T13:10+0300
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спецоперация на украине
дональд трамп
всу
украина
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на близящихся выборах президента в США может стать причиной массовой капитуляции украинцев с поля боя, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: "В чем тогда смысл?", — заявил он.Макговерн отметил, что проблемы в ВСУ могут начаться сразу после объявления результатов президентской гонки. В случае победы Харрис капитуляция украинских войск может затянуться до конца весны следующего года, при Трампе же, уверен эксперт, разобщение в рядах солдат начнется сразу.
https://1prime.ru/20241103/mobilizatsiya-852575083.html
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дональд трамп, всу, украина, выборы в сша
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, ВСУ, УКРАИНА, выборы в США
13:10 03.11.2024 (обновлено: 13:15 03.11.2024)
 
"В чем смысл?": стало известно, что устроят ВСУ при победе Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ начнут сдаваться в случае избрания Трампа

© fotolia.com / Kseniia Kavun%Украинские флаги
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© fotolia.com / Kseniia Kavun
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Победа республиканца Дональда Трампа на близящихся выборах президента в США может стать причиной массовой капитуляции украинцев с поля боя, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: "В чем тогда смысл?", — заявил он.
Макговерн отметил, что проблемы в ВСУ могут начаться сразу после объявления результатов президентской гонки. В случае победы Харрис капитуляция украинских войск может затянуться до конца весны следующего года, при Трампе же, уверен эксперт, разобщение в рядах солдат начнется сразу.
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Спецоперация на УкраинеДональд ТрампВСУУКРАИНАвыборы в США
 
 
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