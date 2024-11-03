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Стало известно, как мобилизованным украинцам насаждают идеологию "Азова"* - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Стало известно, как мобилизованным украинцам насаждают идеологию "Азова"*
Стало известно, как мобилизованным украинцам насаждают идеологию "Азова"* - 03.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как мобилизованным украинцам насаждают идеологию "Азова"*
В распоряжение новостного агентства РИА Новости попала брошюра, содержащая программу тренингов мобилизованных украинцев. Так, инструкция имеет раздел... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T16:25+0300
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спецоперация на украине
азовсталь
всу
мобилизация на украине
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. В распоряжение новостного агентства РИА Новости попала брошюра, содержащая программу тренингов мобилизованных украинцев. Так, инструкция имеет раздел идеологической подготовки, восхваляющей боевиков "Азова"*.Согласно брошюре, на подготовку новобранцев отводится всего 290 часов занятий, из которых менее 70 часов посвящается тактической подготовке, 60 - огневой, 11 - психологической и 7 национально-патриотической. Среди главных идеологических тезисов - "захватническая политика" и "имперские амбиции" России, а также упоминания о давнем притеснении украинского народа.Особое внимание составители инструкции отвели восхвалению "героизма и силы духа" азовцев*, сдавшихся в плен после штурма "Азовстали" в 2022 году. "Азов"* был создан как спецподразделение национальной гвардии Украины после госпереворота в 2014 году. В состав объединения входят лица, поддерживающие расистские и неонацистские взгляды.* Запрещенная в России террористическая организация
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азовсталь, всу, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, Азовсталь, ВСУ, мобилизация на Украине
16:25 03.11.2024 (обновлено: 16:26 03.11.2024)
 
Стало известно, как мобилизованным украинцам насаждают идеологию "Азова"*

Мобилизованным в брошюрах ВСУ рассказывают о "геройствах" сдавшихся в плен "азовцев"

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. В распоряжение новостного агентства РИА Новости попала брошюра, содержащая программу тренингов мобилизованных украинцев. Так, инструкция имеет раздел идеологической подготовки, восхваляющей боевиков "Азова"*.
Согласно брошюре, на подготовку новобранцев отводится всего 290 часов занятий, из которых менее 70 часов посвящается тактической подготовке, 60 - огневой, 11 - психологической и 7 национально-патриотической.
Среди главных идеологических тезисов - "захватническая политика" и "имперские амбиции" России, а также упоминания о давнем притеснении украинского народа.
Особое внимание составители инструкции отвели восхвалению "героизма и силы духа" азовцев*, сдавшихся в плен после штурма "Азовстали" в 2022 году.
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине
14:17
"Азов"* был создан как спецподразделение национальной гвардии Украины после госпереворота в 2014 году. В состав объединения входят лица, поддерживающие расистские и неонацистские взгляды.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Спецоперация на УкраинеАзовстальВСУмобилизация на Украине
 
 
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