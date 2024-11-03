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"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ
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"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине
"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине
Западные государства строят свои заводы на территории Украины не из-за сочувствия и в целях благотворительности, а сугубо с целью получения выгоды, считает... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T14:17+0300
2024-11-03T14:17+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Западные государства строят свои заводы на территории Украины не из-за сочувствия и в целях благотворительности, а сугубо с целью получения выгоды, считает бывший морпех из США Брайан Берлетик. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала The New Atlas.Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetal откроет свой первый завод на Украине. "Стратегически это имеет смысл только с точки зрения максимизации прибыли", - объяснил морпех, добавив, что все затраченные средства компании вынуждены инвестировать самостоятельно.Берлетик также оценил производительность заводов, заявив, что даже четыре производства, которые компания намерена построить, не смогут удовлетворить потребности ВСУ в боеприпасах и вооружениях. Кроме того, отметил морпех, ВС России рано или поздно обнаружат их расположение и полностью уничтожат.
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всу, rheinmetall, фрг
Спецоперация на Украине, ВСУ, Rheinmetall, ФРГ
14:17 03.11.2024
 
"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине

Экс-морпех Берлетик: Запад открывает оборонные заводы на Украине ради прибыли

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныЦех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall
Цех по ремонту и производству бронетехники Укроборонпрома и Rheinmetall - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Западные государства строят свои заводы на территории Украины не из-за сочувствия и в целях благотворительности, а сугубо с целью получения выгоды, считает бывший морпех из США Брайан Берлетик. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала The New Atlas.
Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetal откроет свой первый завод на Украине. "Стратегически это имеет смысл только с точки зрения максимизации прибыли", - объяснил морпех, добавив, что все затраченные средства компании вынуждены инвестировать самостоятельно.
Берлетик также оценил производительность заводов, заявив, что даже четыре производства, которые компания намерена построить, не смогут удовлетворить потребности ВСУ в боеприпасах и вооружениях. Кроме того, отметил морпех, ВС России рано или поздно обнаружат их расположение и полностью уничтожат.
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Спецоперация на УкраинеВСУRheinmetallФРГ
 
 
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