https://1prime.ru/20241103/zavod-852576689.html

"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине

"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Не из-за сочувствия": в США вспомнили о цели завода Rheinmetall на Украине

Западные государства строят свои заводы на территории Украины не из-за сочувствия и в целях благотворительности, а сугубо с целью получения выгоды, считает... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T14:17+0300

2024-11-03T14:17+0300

2024-11-03T14:17+0300

спецоперация на украине

всу

rheinmetall

фрг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849058530_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_eae683f0962495a75547af135e92ccf1.png

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Западные государства строят свои заводы на территории Украины не из-за сочувствия и в целях благотворительности, а сугубо с целью получения выгоды, считает бывший морпех из США Брайан Берлетик. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала The New Atlas.Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetal откроет свой первый завод на Украине. "Стратегически это имеет смысл только с точки зрения максимизации прибыли", - объяснил морпех, добавив, что все затраченные средства компании вынуждены инвестировать самостоятельно.Берлетик также оценил производительность заводов, заявив, что даже четыре производства, которые компания намерена построить, не смогут удовлетворить потребности ВСУ в боеприпасах и вооружениях. Кроме того, отметил морпех, ВС России рано или поздно обнаружат их расположение и полностью уничтожат.

https://1prime.ru/20241103/interes-852574624.html

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, rheinmetall, фрг