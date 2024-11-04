https://1prime.ru/20241104/belok-852592446.html

В России нашли способ создавать кормовой белок для скота из метана

В России нашли способ создавать кормовой белок для скота из метана - 04.11.2024, ПРАЙМ

В России нашли способ создавать кормовой белок для скота из метана

Российские специалисты способны делать кормовой белок из метана и очень выгодно экспортировать этот продукт, заявил президент Национального исследовательского... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T17:31+0300

2024-11-04T17:31+0300

2024-11-04T17:32+0300

энергетика

метан

газ

ниц "курчатовский институт"

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российские специалисты способны делать кормовой белок из метана и очень выгодно экспортировать этот продукт, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Мы из метана, природного газа, можем делать кормовой белок, которым кормят скот", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее". "И когда у нас не покупают газ, мы поставим заводы и будем в тысячу раз дороже продавать этот газ в виде кормового белка", - добавил он.

https://1prime.ru/20241104/zoloto-852589959.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

метан, газ, ниц "курчатовский институт"