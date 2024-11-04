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В России нашли способ создавать кормовой белок для скота из метана
В России нашли способ создавать кормовой белок для скота из метана - 04.11.2024, ПРАЙМ
В России нашли способ создавать кормовой белок для скота из метана
Российские специалисты способны делать кормовой белок из метана и очень выгодно экспортировать этот продукт, заявил президент Национального исследовательского... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T17:31+0300
2024-11-04T17:31+0300
2024-11-04T17:32+0300
энергетика
метан
газ
ниц "курчатовский институт"
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российские специалисты способны делать кормовой белок из метана и очень выгодно экспортировать этот продукт, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Мы из метана, природного газа, можем делать кормовой белок, которым кормят скот", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее". "И когда у нас не покупают газ, мы поставим заводы и будем в тысячу раз дороже продавать этот газ в виде кормового белка", - добавил он.
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метан, газ, ниц "курчатовский институт"
Энергетика, метан, Газ, НИЦ "Курчатовский институт"
В России нашли способ создавать кормовой белок для скота из метана
Ковальчук: РФ может делать кормовой белок из метана и очень выгодно экспортировать его
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российские специалисты способны делать кормовой белок из метана и очень выгодно экспортировать этот продукт, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Мы из метана, природного газа, можем делать кормовой белок, которым кормят скот", - сказал Ковальчук, выступая в Москве на международном симпозиуме "Создавая будущее". "И когда у нас не покупают газ, мы поставим заводы и будем в тысячу раз дороже продавать этот газ в виде кормового белка", - добавил он.
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