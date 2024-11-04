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Евро ускорил рост к доллару - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Евро ускорил рост к доллару
Евро ускорил рост к доллару - 04.11.2024, ПРАЙМ
Евро ускорил рост к доллару
Курс евро к доллару слегка ускорил рост в понедельник днем публикации уточнённых данных о деловой активности в еврозоне, которая оказалась выше предварительной... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T13:26+0300
2024-11-04T13:26+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
евро
доллар
деловая активность
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару слегка ускорил рост в понедельник днем публикации уточнённых данных о деловой активности в еврозоне, которая оказалась выше предварительной оценки, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.16 мск курс евро к доллару растет до 1,0899 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0834 доллара за евро, до выхода статистики евро дорожало до 1,0890 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 151,97 иены с уровня предыдущего закрытия в 152,98 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,53%, до 103,73 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 46 пунктов с 45 пунктов в сентябре. Предварительная оценка показывала рост индекса до 45,9 пункта. Кроме того, PMI в области промышленного производства Германии поднялся до 43 пунктов с 40,6 пункта месяцем ранее, предварительная оценка демонстрировала рос до 42,6 пункта. Во Франции индикатор в то же время сократился до 44,5 пункта с 44,6 пункта месяцем ранее, что совпало с предварительными данными. В дальнейшем валютные инвесторы также будут оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в четверг. По данным CME Group, практически 100% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 4,5-4,75% с 4,75-5%.
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евро, доллар, деловая активность
USD/RUB - Курс доллара к рублю, евро, доллар, деловая активность
13:26 04.11.2024
 
Евро ускорил рост к доллару

Курс евро немного ускорил рост к доллару после новой оценки деловой активности в еврозоне

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару слегка ускорил рост в понедельник днем публикации уточнённых данных о деловой активности в еврозоне, которая оказалась выше предварительной оценки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.16 мск курс евро к доллару растет до 1,0899 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0834 доллара за евро, до выхода статистики евро дорожало до 1,0890 доллара.
Курс доллара к иене в то же время опускается до 151,97 иены с уровня предыдущего закрытия в 152,98 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,53%, до 103,73 пункта.
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 46 пунктов с 45 пунктов в сентябре. Предварительная оценка показывала рост индекса до 45,9 пункта.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Аналитики оценили рост PMI в промышленности еврозоны в октябре
08:14
Кроме того, PMI в области промышленного производства Германии поднялся до 43 пунктов с 40,6 пункта месяцем ранее, предварительная оценка демонстрировала рос до 42,6 пункта. Во Франции индикатор в то же время сократился до 44,5 пункта с 44,6 пункта месяцем ранее, что совпало с предварительными данными.
В дальнейшем валютные инвесторы также будут оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в четверг. По данным CME Group, практически 100% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 4,5-4,75% с 4,75-5%.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюевродолларделовая активность
 
 
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