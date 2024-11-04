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В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки
В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки
Индия планирует увеличивать мощности нефтепереработки до 300 миллионов тонн в год и обсуждает их рост до 400-450 миллионов тонн, сообщил индийский министр нефти | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T15:54+0300
2024-11-04T15:54+0300
2024-11-04T15:54+0300
индия
нефть
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Индия планирует увеличивать мощности нефтепереработки до 300 миллионов тонн в год и обсуждает их рост до 400-450 миллионов тонн, сообщил индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури. "Перерабатывающие мощности растут... с 252 миллионов тонн в год. У нас есть планы (нарастить - ред.) до 300 (миллионов тонн - ред.). И они будут расти дальше. У нас идут обсуждения - до 400 или 450 (миллионов тонн - ред.). Потому что это также вопрос нефтехимии", - сказал он журналистам в кулуарах форума ADIPEC. ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
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индия, нефть, нефтепереработка
ИНДИЯ, Нефть, нефтепереработка
В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки
Пури: Индия хочет нарастить мощности нефтепереработки до 400-450 млн тонн в год
АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Индия планирует увеличивать мощности нефтепереработки до 300 миллионов тонн в год и обсуждает их рост до 400-450 миллионов тонн, сообщил индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.
"Перерабатывающие мощности растут... с 252 миллионов тонн в год. У нас есть планы (нарастить - ред.) до 300 (миллионов тонн - ред.). И они будут расти дальше. У нас идут обсуждения - до 400 или 450 (миллионов тонн - ред.). Потому что это также вопрос нефтехимии", - сказал он журналистам в кулуарах форума ADIPEC.
ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
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