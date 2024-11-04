Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки - 04.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241104/indiya-852590486.html
В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки
В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки
Индия планирует увеличивать мощности нефтепереработки до 300 миллионов тонн в год и обсуждает их рост до 400-450 миллионов тонн, сообщил индийский министр нефти | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T15:54+0300
2024-11-04T15:54+0300
индия
нефть
нефтепереработка
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Индия планирует увеличивать мощности нефтепереработки до 300 миллионов тонн в год и обсуждает их рост до 400-450 миллионов тонн, сообщил индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури. "Перерабатывающие мощности растут... с 252 миллионов тонн в год. У нас есть планы (нарастить - ред.) до 300 (миллионов тонн - ред.). И они будут расти дальше. У нас идут обсуждения - до 400 или 450 (миллионов тонн - ред.). Потому что это также вопрос нефтехимии", - сказал он журналистам в кулуарах форума ADIPEC. ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
https://1prime.ru/20241104/neft-852587247.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, нефть, нефтепереработка
ИНДИЯ, Нефть, нефтепереработка
15:54 04.11.2024
 
В Индии планируют увеличить мощности нефтепереработки

Пури: Индия хочет нарастить мощности нефтепереработки до 400-450 млн тонн в год

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Индия планирует увеличивать мощности нефтепереработки до 300 миллионов тонн в год и обсуждает их рост до 400-450 миллионов тонн, сообщил индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.
"Перерабатывающие мощности растут... с 252 миллионов тонн в год. У нас есть планы (нарастить - ред.) до 300 (миллионов тонн - ред.). И они будут расти дальше. У нас идут обсуждения - до 400 или 450 (миллионов тонн - ред.). Потому что это также вопрос нефтехимии", - сказал он журналистам в кулуарах форума ADIPEC.
ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Итальянская Eni оценила влияние ОПЕК+ на цены на нефть
13:02
 
ИНДИЯНефтьнефтепереработка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала