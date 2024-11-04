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Президент Киргизии ввел запрет на регистрацию новых авиакомпаний - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Президент Киргизии ввел запрет на регистрацию новых авиакомпаний
Президент Киргизии ввел запрет на регистрацию новых авиакомпаний - 04.11.2024, ПРАЙМ
Президент Киргизии ввел запрет на регистрацию новых авиакомпаний
Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на регистрацию в стране новых авиакомпаний, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T17:07+0300
2024-11-04T17:07+0300
киргизия
авиакомпании
мораторий
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БИШКЕК, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на регистрацию в стране новых авиакомпаний, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О введении запрета (моратория) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям", - говорится в сообщении. Отмечается, что указ издан в целях укрепления национальной авиационной системы, а также повышения ее прозрачности, надежности и соответствия международным требованиям. В документе, текст которого приводит пресс-служба, государственному агентству гражданской авиации также поручено провести проверку деятельности авиакомпаний, выполняющих полеты исключительно за пределами республики, а также имеющих воздушные суда, которые не базировались в аэропортах Киргизии более месяца. По итогам проверки поручено аннулировать регистрацию и сертификат эксплуатанта авиакомпаниям, в работе которых будут выявлены нарушения. Как ранее сообщил на своей странице в социальной сети сам президент, разработка документа была начала после крушения самолета Ил-76 в Судане. Тогда выяснилось, что этот самолет был в прошлом зарегистрирован на киргизскую фирму, однако на момент катастрофы уже около 10 месяцев был снят с регистрации в Киргизии. "Наша главная задача — установить строгий контроль над авиакомпаниями, работающими за границей, и гарантировать, что каждый их рейс полностью соответствует требованиям государства и международного сообщества. Недавний инцидент с самолетом Ил-76 в Республике Судан, ранее снятым с учета Кыргызской Республики, подчеркивает необходимость эффективного и непрерывного контроля… Подобные ситуации создают прямую угрозу нашим усилиям по исключению Кыргызстана из черного списка Европейского Союза", - написал глава государства. Жапаров уточнил, что некоторые авиакомпании, зарегистрированные в республике, осуществляют рейсы только за границей и иногда выполняют полеты в опасные зоны. "Такие действия вызывают у нас серьезные и обоснованные вопросы о том, что именно и с какой целью перевозят эти авиакомпании. Наша цель — обеспечить полную прозрачность деятельности каждой авиакомпании, работающей под флагом Кыргызстана", - подчеркнул тогда президент.
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40
киргизия, авиакомпании, мораторий
КИРГИЗИЯ, авиакомпании, мораторий
17:07 04.11.2024
 
Президент Киргизии ввел запрет на регистрацию новых авиакомпаний

Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на регистрацию новых авиакомпаний

© Unsplash/Giuseppe FamianiСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Giuseppe Famiani
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БИШКЕК, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел мораторий на регистрацию в стране новых авиакомпаний, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О введении запрета (моратория) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям", - говорится в сообщении. Отмечается, что указ издан в целях укрепления национальной авиационной системы, а также повышения ее прозрачности, надежности и соответствия международным требованиям.
В документе, текст которого приводит пресс-служба, государственному агентству гражданской авиации также поручено провести проверку деятельности авиакомпаний, выполняющих полеты исключительно за пределами республики, а также имеющих воздушные суда, которые не базировались в аэропортах Киргизии более месяца. По итогам проверки поручено аннулировать регистрацию и сертификат эксплуатанта авиакомпаниям, в работе которых будут выявлены нарушения.
Как ранее сообщил на своей странице в социальной сети сам президент, разработка документа была начала после крушения самолета Ил-76 в Судане. Тогда выяснилось, что этот самолет был в прошлом зарегистрирован на киргизскую фирму, однако на момент катастрофы уже около 10 месяцев был снят с регистрации в Киргизии.
"Наша главная задача — установить строгий контроль над авиакомпаниями, работающими за границей, и гарантировать, что каждый их рейс полностью соответствует требованиям государства и международного сообщества. Недавний инцидент с самолетом Ил-76 в Республике Судан, ранее снятым с учета Кыргызской Республики, подчеркивает необходимость эффективного и непрерывного контроля… Подобные ситуации создают прямую угрозу нашим усилиям по исключению Кыргызстана из черного списка Европейского Союза", - написал глава государства.
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Жапаров уточнил, что некоторые авиакомпании, зарегистрированные в республике, осуществляют рейсы только за границей и иногда выполняют полеты в опасные зоны. "Такие действия вызывают у нас серьезные и обоснованные вопросы о том, что именно и с какой целью перевозят эти авиакомпании. Наша цель — обеспечить полную прозрачность деятельности каждой авиакомпании, работающей под флагом Кыргызстана", - подчеркнул тогда президент.
 
КИРГИЗИЯавиакомпаниимораторий
 
 
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