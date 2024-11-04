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Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре

Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре - 04.11.2024, ПРАЙМ

Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре

Индия снизила покупку российской нефти на 10% в октябре по отношению к сентябрю за счет увеличения поставок из Ирака, это было обусловлено рыночной ситуацией,... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T12:01+0300

2024-11-04T12:01+0300

2024-11-04T12:01+0300

энергетика

индия

россия

нефть

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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Индия снизила покупку российской нефти на 10% в октябре по отношению к сентябрю за счет увеличения поставок из Ирака, это было обусловлено рыночной ситуацией, следует из слов индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури. "Кто может поставлять тот или иной сорт нефти, тот и поставляет... В прошлом месяце было 10% сокращение от России. Я вижу, что Ирак был очень агрессивен. У нас не было так много Ирака раньше. На каком-то этапе Ирак заменил Россию. Это вопрос цены", - сказал он в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби. По словам министра, доля той или иной страны в индийском импорте нефти - это вопрос складывающейся ситуации на рынке, а не стратегическое решение. ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.

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индия, россия, нефть