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Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре
Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре - 04.11.2024, ПРАЙМ
Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре
Индия снизила покупку российской нефти на 10% в октябре по отношению к сентябрю за счет увеличения поставок из Ирака, это было обусловлено рыночной ситуацией,... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T12:01+0300
2024-11-04T12:01+0300
энергетика
индия
россия
нефть
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Индия снизила покупку российской нефти на 10% в октябре по отношению к сентябрю за счет увеличения поставок из Ирака, это было обусловлено рыночной ситуацией, следует из слов индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури. "Кто может поставлять тот или иной сорт нефти, тот и поставляет... В прошлом месяце было 10% сокращение от России. Я вижу, что Ирак был очень агрессивен. У нас не было так много Ирака раньше. На каком-то этапе Ирак заменил Россию. Это вопрос цены", - сказал он в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби. По словам министра, доля той или иной страны в индийском импорте нефти - это вопрос складывающейся ситуации на рынке, а не стратегическое решение. ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
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индия, россия, нефть
Энергетика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Нефть
12:01 04.11.2024
 
Индия значительно снизила импорт российской нефти в октябре

Пури: Индия в октябре купила на 10% меньше нефти в России, чем в сентябре

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© Фото : Unsplash/Aniyora J
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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Индия снизила покупку российской нефти на 10% в октябре по отношению к сентябрю за счет увеличения поставок из Ирака, это было обусловлено рыночной ситуацией, следует из слов индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури.
"Кто может поставлять тот или иной сорт нефти, тот и поставляет... В прошлом месяце было 10% сокращение от России. Я вижу, что Ирак был очень агрессивен. У нас не было так много Ирака раньше. На каком-то этапе Ирак заменил Россию. Это вопрос цены", - сказал он в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби.
По словам министра, доля той или иной страны в индийском импорте нефти - это вопрос складывающейся ситуации на рынке, а не стратегическое решение.
ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.
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ЭнергетикаИНДИЯРОССИЯНефть
 
 
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