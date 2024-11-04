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Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября
Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября - 04.11.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября
Мировые цены на нефть растут на 2,5% в понедельник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября превысила 75 долларов, следует из данных... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T12:43+0300
2024-11-04T13:14+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2,5% в понедельник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября превысила 75 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 12.54 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,59%, до 74,99 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 25 октября поднимался выше 75 долларов.Декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 2,81%, до 71,44 доллара за баррель.Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Агентство Wall Street Jounal со ссылкой на источники ранее сообщило, что Иран может пустить в ход более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль, по сравнению с предыдущими атаками. В то же время прежний удар авиации Израиля по Ирану не затронул нефтяных объектов, но возможны новые удары в ответ."Продолжающийся цикл ответных ударов между Израилем и Ираном повышает риск того, что нефтяные объекты окажутся под прицелом", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC Capital Markets LLC.Кроме того, в воскресенье секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) объявил, что ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.
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нефть
Энергетика, Нефть
12:43 04.11.2024 (обновлено: 13:14 04.11.2024)
 
Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября

Цена нефти марки Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2,5% в понедельник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября превысила 75 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.54 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,59%, до 74,99 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 25 октября поднимался выше 75 долларов.
Декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 2,81%, до 71,44 доллара за баррель.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Агентство Wall Street Jounal со ссылкой на источники ранее сообщило, что Иран может пустить в ход более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль, по сравнению с предыдущими атаками. В то же время прежний удар авиации Израиля по Ирану не затронул нефтяных объектов, но возможны новые удары в ответ.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
В ОАЭ назвали три главных мегатренда в энергетике
12:10
"Продолжающийся цикл ответных ударов между Израилем и Ираном повышает риск того, что нефтяные объекты окажутся под прицелом", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC Capital Markets LLC.
Кроме того, в воскресенье секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) объявил, что ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.
 
ЭнергетикаНефть
 
 
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