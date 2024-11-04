https://1prime.ru/20241104/neft-852586756.html

Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября

Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября - 04.11.2024, ПРАЙМ

Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября

Мировые цены на нефть растут на 2,5% в понедельник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября превысила 75 долларов, следует из данных... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T12:43+0300

2024-11-04T12:43+0300

2024-11-04T13:14+0300

энергетика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg

МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2,5% в понедельник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября превысила 75 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 12.54 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,59%, до 74,99 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 25 октября поднимался выше 75 долларов.Декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 2,81%, до 71,44 доллара за баррель.Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Агентство Wall Street Jounal со ссылкой на источники ранее сообщило, что Иран может пустить в ход более мощные боеголовки при ответной атаке на Израиль, по сравнению с предыдущими атаками. В то же время прежний удар авиации Израиля по Ирану не затронул нефтяных объектов, но возможны новые удары в ответ."Продолжающийся цикл ответных ударов между Израилем и Ираном повышает риск того, что нефтяные объекты окажутся под прицелом", - цитирует агентство Блумберг аналитиков RBC Capital Markets LLC.Кроме того, в воскресенье секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) объявил, что ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.

https://1prime.ru/20241104/megatrend-852585922.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть