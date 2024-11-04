Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+ - 04.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241104/neft-852591895.html
Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+
Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+ - 04.11.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+
Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник после публикации решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T17:07+0300
2024-11-04T17:07+0300
энергетика
нефть
биржевые торги
brent
wti
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник после публикации решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,67%, до 75,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,99%, до 71,57 доллара. Накануне секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) объявил, что ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря. "В условиях сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив спроса в 2025 году решение о паузе соответствует июньскому обещанию руководства сохранять осторожность в принятии решений о добыче и избегать внезапных потрясений", - цитирует агентство Блумберг главу отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets LLC Хелиму Крофт (Helima Croft). Кроме того, по словам Крофт, опасения по поводу того, что ОПЕК собирается создать избыточное предложение на хрупком рынке, сильно влияют на настроения.
https://1prime.ru/20241104/opek-852590216.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, биржевые торги, brent, wti
Энергетика, Нефть, биржевые торги, BRENT, WTI
17:07 04.11.2024
 
Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+

Цены на нефть Brent выросли до 75,05 доллара за баррель на фоне решений ОПЕК+

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник после публикации решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,67%, до 75,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,99%, до 71,57 доллара.
Накануне секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) объявил, что ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.
"В условиях сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив спроса в 2025 году решение о паузе соответствует июньскому обещанию руководства сохранять осторожность в принятии решений о добыче и избегать внезапных потрясений", - цитирует агентство Блумберг главу отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets LLC Хелиму Крофт (Helima Croft).
Кроме того, по словам Крофт, опасения по поводу того, что ОПЕК собирается создать избыточное предложение на хрупком рынке, сильно влияют на настроения.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
В ОПЕК заявили об очень позитивном настрое по поводу спроса на нефть
15:46
 
ЭнергетикаНефтьбиржевые торгиBRENTWTI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала