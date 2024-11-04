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Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+
Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+ - 04.11.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+
Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник после публикации решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T17:07+0300
2024-11-04T17:07+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник после публикации решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,67%, до 75,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,99%, до 71,57 доллара. Накануне секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) объявил, что ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря. "В условиях сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив спроса в 2025 году решение о паузе соответствует июньскому обещанию руководства сохранять осторожность в принятии решений о добыче и избегать внезапных потрясений", - цитирует агентство Блумберг главу отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets LLC Хелиму Крофт (Helima Croft). Кроме того, по словам Крофт, опасения по поводу того, что ОПЕК собирается создать избыточное предложение на хрупком рынке, сильно влияют на настроения.
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нефть, биржевые торги, brent, wti
Энергетика, Нефть, биржевые торги, BRENT, WTI
Мировые цены на нефть заметно растут на фоне решений ОПЕК+
Цены на нефть Brent выросли до 75,05 доллара за баррель на фоне решений ОПЕК+
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник после публикации решения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,67%, до 75,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,99%, до 71,57 доллара.
Накануне секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) объявил, что ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.
"В условиях сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив спроса в 2025 году решение о паузе соответствует июньскому обещанию руководства сохранять осторожность в принятии решений о добыче и избегать внезапных потрясений", - цитирует агентство Блумберг главу отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets LLC Хелиму Крофт (Helima Croft).
Кроме того, по словам Крофт, опасения по поводу того, что ОПЕК собирается создать избыточное предложение на хрупком рынке, сильно влияют на настроения.
В ОПЕК заявили об очень позитивном настрое по поводу спроса на нефть