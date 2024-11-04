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В ОПЕК заявили об очень позитивном настрое по поводу спроса на нефть

В ОПЕК заявили об очень позитивном настрое по поводу спроса на нефть - 04.11.2024, ПРАЙМ

В ОПЕК заявили об очень позитивном настрое по поводу спроса на нефть

Мировая экономика в хорошем состоянии, она растет, поэтому Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позитивно настроена на рост спроса на нефть как в... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T15:46+0300

2024-11-04T15:46+0300

2024-11-04T15:46+0300

энергетика

опек

нефть

мировой спрос на нефть

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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировая экономика в хорошем состоянии, она растет, поэтому Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позитивно настроена на рост спроса на нефть как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. "Мы очень позитивно настроены по поводу спроса... как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, мы видим, что спрос в 2050 году достигнет 120 миллионов баррелей в сутки. Это довольно большой сдвиг", - сказал он в ходе международной энергетической конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби. Генсек ОПЕК напомнил, что последние данные показывают рост ВВП в США на 2,8%, а Китая - на 5%. "Мировая экономика функционирует хорошо, и именно поэтому в наших прогнозах мы видим рост мировой экономики на уровне 2,9%, 3%. Я думаю, что МВФ вернется к 3,1%, что соответствует историческим традиционным цифрам", - добавил генсек ОПЕК. Он отметил, что в условиях растущего населения и урбанизации миру нужны все источники энергии, а не только те, что считаются "зелеными". Генсек напомнил, что Парижское соглашение направлено на снижение выбросов в атмосферу, а не отказ от нефти. К тому же, по его словам, важно обращать внимание на "неравенство в доступе к энергии" - так, аэропорт "Хитроу" в Лондоне потребляет ее столько же, сколько вся страна Сьерра-Леоне. ADIPEC - крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция. В 2024 году проходит с 4 по 7 ноября в Абу-Даби.

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опек, нефть, мировой спрос на нефть