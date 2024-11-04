https://1prime.ru/20241104/premiya-852590709.html

СМИ: 10 тысяч сотрудников Volkswagen останутся без премий из-за экономии

СМИ: 10 тысяч сотрудников Volkswagen останутся без премий из-за экономии - 04.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: 10 тысяч сотрудников Volkswagen останутся без премий из-за экономии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в рамках плана по экономии расходов намерен отменить выплату премий старейшим сотрудникам, данная мера может коснуться | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T16:04+0300

2024-11-04T16:04+0300

2024-11-04T16:06+0300

volkswagen

авто

премии

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БЕРЛИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в рамках плана по экономии расходов намерен отменить выплату премий старейшим сотрудникам, данная мера может коснуться свыше 10 тысяч человек, пишет издание Bild со ссылкой на производственный совет автогиганта. "Крупнейший европейский автопроизводитель хочет в рамках объявленной программы по сокращению расходов отменить премии за особо продолжительный стаж работы, хотя 10 тысяч сотрудников в скором времени должны были бы их получить", - сообщает газета. Согласно действующему договору, за 25 лет работы в VW единовременно выплачивается премия в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет - 2,9 месячной зарплаты. По данным совета, отмена этих выплат может коснуться более 10 тысяч сотрудников, если учитывать тех, кому до юбилея осталось два года или меньше. Ранее глава производственного совета концерна Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест.

https://1prime.ru/20241104/tayron-852589550.html

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volkswagen, авто, премии