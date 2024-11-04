https://1prime.ru/20241104/tayron-852589550.html
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L - 04.11.2024, ПРАЙМ
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L
В Китае представили новейший кроссовер Volkswagen Tayron L, который представляет собой альтер-эго модели Tiguan третьего поколения в локальной спецификации,... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:57+0300
2024-11-04T14:57+0300
2024-11-04T14:57+0300
авто
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. В Китае представили новейший кроссовер Volkswagen Tayron L, который представляет собой альтер-эго модели Tiguan третьего поколения в локальной спецификации, сообщило издание Motor.Отмечается, что Volkswagen Tayron L внешне очень похож на европейский Tayron, и китайский Tiguan L. Колесная база у этих моделей одинакова (2791 мм). Различия заметны в оформлении навесных панелей, декоративных элементах и дизайне салона. Китайские кроссоверы имеют трехэкранную переднюю панель и отдельный тачскрин у пассажира. Контурная подсветка дверных карт находится на уровне ручек. По данным издания, модель базируется на платформе MQB Evo. Ее выпускают на мощностях FAW-Volkswagen. Она может иметь пяти- или семиместный салон. При этом всегда используется удлиненный кузов (4684 мм). В сравнении с Tiguan расстояние между осями увеличилось на 11 сантиметров.Также отмечается, что Volkswagen Tayron L выпускают только с бензиновыми турбодвигателям. Базовой версией является мотор объемом 1,5 литра линейки EA211 (160 л.с., 250 Нм). Вместо него может быть установлен двигатель объемом 2,0 литра линейки EA888 (220 л.с., 350 Нм). В паре с ними идет семиступенчатый преселективный "робот". При этом полный привод доступен лишь на топ-версиях.Новую модель уже начали собирать на конвейере в Тяньцзине, а ее продажи могут стартовать на автосалоне в Гуанчжоу через две недели, пишет Motor.
https://1prime.ru/20241103/geely-852577386.html
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авто, китай, кроссоверы, volkswagen
Авто, КИТАЙ, кроссоверы, Volkswagen
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L
Motor: представлен новейший кроссовер Volkswagen Tayron L
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ.
В Китае представили новейший кроссовер Volkswagen Tayron L, который представляет собой альтер-эго модели Tiguan третьего поколения в локальной спецификации, сообщило издание Motor
.
Отмечается, что Volkswagen Tayron L внешне очень похож на европейский Tayron, и китайский Tiguan L. Колесная база у этих моделей одинакова (2791 мм). Различия заметны в оформлении навесных панелей, декоративных элементах и дизайне салона. Китайские кроссоверы имеют трехэкранную переднюю панель и отдельный тачскрин у пассажира. Контурная подсветка дверных карт находится на уровне ручек.
По данным издания, модель базируется на платформе MQB Evo. Ее выпускают на мощностях FAW-Volkswagen. Она может иметь пяти- или семиместный салон. При этом всегда используется удлиненный кузов (4684 мм). В сравнении с Tiguan расстояние между осями увеличилось на 11 сантиметров.
Также отмечается, что Volkswagen Tayron L выпускают только с бензиновыми турбодвигателям. Базовой версией является мотор объемом 1,5 литра линейки EA211 (160 л.с., 250 Нм). Вместо него может быть установлен двигатель объемом 2,0 литра линейки EA888 (220 л.с., 350 Нм). В паре с ними идет семиступенчатый преселективный "робот". При этом полный привод доступен лишь на топ-версиях.
Новую модель уже начали собирать на конвейере в Тяньцзине, а ее продажи могут стартовать на автосалоне в Гуанчжоу через две недели, пишет Motor.
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