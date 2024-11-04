Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L - 04.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241104/tayron-852589550.html
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L - 04.11.2024, ПРАЙМ
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L
В Китае представили новейший кроссовер Volkswagen Tayron L, который представляет собой альтер-эго модели Tiguan третьего поколения в локальной спецификации,... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:57+0300
2024-11-04T14:57+0300
авто
китай
кроссоверы
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a46c99d7ef4ea1442f71a868eba3bc11.jpg
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. В Китае представили новейший кроссовер Volkswagen Tayron L, который представляет собой альтер-эго модели Tiguan третьего поколения в локальной спецификации, сообщило издание Motor.Отмечается, что Volkswagen Tayron L внешне очень похож на европейский Tayron, и китайский Tiguan L. Колесная база у этих моделей одинакова (2791 мм). Различия заметны в оформлении навесных панелей, декоративных элементах и дизайне салона. Китайские кроссоверы имеют трехэкранную переднюю панель и отдельный тачскрин у пассажира. Контурная подсветка дверных карт находится на уровне ручек. По данным издания, модель базируется на платформе MQB Evo. Ее выпускают на мощностях FAW-Volkswagen. Она может иметь пяти- или семиместный салон. При этом всегда используется удлиненный кузов (4684 мм). В сравнении с Tiguan расстояние между осями увеличилось на 11 сантиметров.Также отмечается, что Volkswagen Tayron L выпускают только с бензиновыми турбодвигателям. Базовой версией является мотор объемом 1,5 литра линейки EA211 (160 л.с., 250 Нм). Вместо него может быть установлен двигатель объемом 2,0 литра линейки EA888 (220 л.с., 350 Нм). В паре с ними идет семиступенчатый преселективный "робот". При этом полный привод доступен лишь на топ-версиях.Новую модель уже начали собирать на конвейере в Тяньцзине, а ее продажи могут стартовать на автосалоне в Гуанчжоу через две недели, пишет Motor.
https://1prime.ru/20241103/geely-852577386.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8eae5fb8cf5393201d68500af3653cab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, китай, кроссоверы, volkswagen
Авто, КИТАЙ, кроссоверы, Volkswagen
14:57 04.11.2024
 
Volkswagen представил новейший кроссовер Tayron L

Motor: представлен новейший кроссовер Volkswagen Tayron L

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. В Китае представили новейший кроссовер Volkswagen Tayron L, который представляет собой альтер-эго модели Tiguan третьего поколения в локальной спецификации, сообщило издание Motor.
Отмечается, что Volkswagen Tayron L внешне очень похож на европейский Tayron, и китайский Tiguan L. Колесная база у этих моделей одинакова (2791 мм). Различия заметны в оформлении навесных панелей, декоративных элементах и дизайне салона. Китайские кроссоверы имеют трехэкранную переднюю панель и отдельный тачскрин у пассажира. Контурная подсветка дверных карт находится на уровне ручек.
По данным издания, модель базируется на платформе MQB Evo. Ее выпускают на мощностях FAW-Volkswagen. Она может иметь пяти- или семиместный салон. При этом всегда используется удлиненный кузов (4684 мм). В сравнении с Tiguan расстояние между осями увеличилось на 11 сантиметров.
Также отмечается, что Volkswagen Tayron L выпускают только с бензиновыми турбодвигателям. Базовой версией является мотор объемом 1,5 литра линейки EA211 (160 л.с., 250 Нм). Вместо него может быть установлен двигатель объемом 2,0 литра линейки EA888 (220 л.с., 350 Нм). В паре с ними идет семиступенчатый преселективный "робот". При этом полный привод доступен лишь на топ-версиях.
Новую модель уже начали собирать на конвейере в Тяньцзине, а ее продажи могут стартовать на автосалоне в Гуанчжоу через две недели, пишет Motor.
Логотип Geely - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
Geely представила новый внедорожник с современным и технологичным дизайном
Вчера, 15:02
 
АвтоКИТАЙкроссоверыVolkswagen
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала