Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет - 04.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241104/totalenergies-852588477.html
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет - 04.11.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет
TotalEnergies с 2028 года будет поставлять китайской компании Sinopec 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:09+0300
2024-11-04T14:24+0300
энергетика
totalenergies
поставки спг
sinopec
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_96:0:1506:793_1920x0_80_0_0_60cb8bb6ab8f0f1a98fd4f40c34c43f0.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. TotalEnergies с 2028 года будет поставлять китайской компании Sinopec 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из пресс-релиза французской энергетической компании. "В рамках стратегии развития сжиженного природного газа (СПГ) компания TotalEnergies объявляет о подписании соглашения о продаже с компанией Sinopec на поставку 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 15 лет, начиная с 2028 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что договор подписан в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве двух компаний, которое было заключено ранее в этом году. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает более чем в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
https://1prime.ru/20241101/spg-852549731.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_272:0:1329:793_1920x0_80_0_0_d9271849fb4b3fb399dbb4fd0b27aa89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
totalenergies, поставки спг, sinopec
Энергетика, TotalEnergies, поставки СПГ, Sinopec
14:09 04.11.2024 (обновлено: 14:24 04.11.2024)
 
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет

TotalEnergies будет поставлять 2 млн тонн СПГ в год Sinopec в течение 15 лет

TotalEnergies
TotalEnergies
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. TotalEnergies с 2028 года будет поставлять китайской компании Sinopec 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из пресс-релиза французской энергетической компании.
"В рамках стратегии развития сжиженного природного газа (СПГ) компания TotalEnergies объявляет о подписании соглашения о продаже с компанией Sinopec на поставку 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 15 лет, начиная с 2028 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что договор подписан в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве двух компаний, которое было заключено ранее в этом году.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает более чем в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
Производственные площадки Арктик СПГ 2
Эксперты объяснили, за счет чего Россия увеличила экспорт СПГ
1 ноября, 18:44
 
ЭнергетикаTotalEnergiesпоставки СПГSinopec
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала