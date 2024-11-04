https://1prime.ru/20241104/totalenergies-852588477.html
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет - 04.11.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет
TotalEnergies с 2028 года будет поставлять китайской компании Sinopec 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T14:09+0300
2024-11-04T14:09+0300
2024-11-04T14:24+0300
энергетика
totalenergies
поставки спг
sinopec
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_96:0:1506:793_1920x0_80_0_0_60cb8bb6ab8f0f1a98fd4f40c34c43f0.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. TotalEnergies с 2028 года будет поставлять китайской компании Sinopec 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из пресс-релиза французской энергетической компании. "В рамках стратегии развития сжиженного природного газа (СПГ) компания TotalEnergies объявляет о подписании соглашения о продаже с компанией Sinopec на поставку 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 15 лет, начиная с 2028 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что договор подписан в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве двух компаний, которое было заключено ранее в этом году. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает более чем в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
https://1prime.ru/20241101/spg-852549731.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_272:0:1329:793_1920x0_80_0_0_d9271849fb4b3fb399dbb4fd0b27aa89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
totalenergies, поставки спг, sinopec
Энергетика, TotalEnergies, поставки СПГ, Sinopec
TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет
TotalEnergies будет поставлять 2 млн тонн СПГ в год Sinopec в течение 15 лет
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. TotalEnergies с 2028 года будет поставлять китайской компании Sinopec 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из пресс-релиза французской энергетической компании.
"В рамках стратегии развития сжиженного природного газа (СПГ) компания TotalEnergies объявляет о подписании соглашения о продаже с компанией Sinopec на поставку 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 15 лет, начиная с 2028 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что договор подписан в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве двух компаний, которое было заключено ранее в этом году.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает более чем в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
Эксперты объяснили, за счет чего Россия увеличила экспорт СПГ