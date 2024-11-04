https://1prime.ru/20241104/totalenergies-852588477.html

TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет

TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет - 04.11.2024, ПРАЙМ

TotalEnergies и Sinopec подписали договор о поставках СПГ в течение 15 лет

TotalEnergies с 2028 года будет поставлять китайской компании Sinopec 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T14:09+0300

2024-11-04T14:09+0300

2024-11-04T14:24+0300

энергетика

totalenergies

поставки спг

sinopec

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. TotalEnergies с 2028 года будет поставлять китайской компании Sinopec 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет, следует из пресс-релиза французской энергетической компании. "В рамках стратегии развития сжиженного природного газа (СПГ) компания TotalEnergies объявляет о подписании соглашения о продаже с компанией Sinopec на поставку 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 15 лет, начиная с 2028 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что договор подписан в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве двух компаний, которое было заключено ранее в этом году. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает более чем в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.

https://1prime.ru/20241101/spg-852549731.html

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totalenergies, поставки спг, sinopec