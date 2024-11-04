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"Так и не прилетела": солдат ВСУ обрадовался российским военным - 04.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241104/vsu-852591090.html
"Так и не прилетела": солдат ВСУ обрадовался российским военным
"Так и не прилетела": солдат ВСУ обрадовался российским военным - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Так и не прилетела": солдат ВСУ обрадовался российским военным
Украинский военный был рад появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, поскольку командование ВСУ... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T16:32+0300
2024-11-04T16:37+0300
спецоперация на украине
всу
пленные
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Украинский военный был рад появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, поскольку командование ВСУ оставило его без еды и воды, поделился штурмовик с позывным Аю."Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды ... У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но "Баба Яга" к ним так и не прилетела", — объяснил военный.Он также поделился, что некоторые солдаты ВСУ стараются биться со штурмовыми отрядами до последнего, но большинство из них все-таки принимают решение о побеге или сдачи в плен. При этом, добавил Аю, с каждым месяцев остается все меньше фанатичных военных, готовых умереть в бою.
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всу, пленные, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные, УКРАИНА
16:32 04.11.2024 (обновлено: 16:37 04.11.2024)
 
"Так и не прилетела": солдат ВСУ обрадовался российским военным

Военнослужащий Аю: солдат ВСУ обрадовался угостившим его водой бойцам ВС России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Украинский военный был рад появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, поскольку командование ВСУ оставило его без еды и воды, поделился штурмовик с позывным Аю.
"Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды ... У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но "Баба Яга" к ним так и не прилетела", — объяснил военный.
Он также поделился, что некоторые солдаты ВСУ стараются биться со штурмовыми отрядами до последнего, но большинство из них все-таки принимают решение о побеге или сдачи в плен. При этом, добавил Аю, с каждым месяцев остается все меньше фанатичных военных, готовых умереть в бою.
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