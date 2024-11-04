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"Так и не прилетела": солдат ВСУ обрадовался российским военным

"Так и не прилетела": солдат ВСУ обрадовался российским военным - 04.11.2024, ПРАЙМ

"Так и не прилетела": солдат ВСУ обрадовался российским военным

Украинский военный был рад появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, поскольку командование ВСУ... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T16:32+0300

2024-11-04T16:32+0300

2024-11-04T16:37+0300

спецоперация на украине

всу

пленные

украина

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Украинский военный был рад появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск, поскольку командование ВСУ оставило его без еды и воды, поделился штурмовик с позывным Аю."Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды ... У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но "Баба Яга" к ним так и не прилетела", — объяснил военный.Он также поделился, что некоторые солдаты ВСУ стараются биться со штурмовыми отрядами до последнего, но большинство из них все-таки принимают решение о побеге или сдачи в плен. При этом, добавил Аю, с каждым месяцев остается все меньше фанатичных военных, готовых умереть в бою.

https://1prime.ru/20241104/voyna-852590380.html

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всу, пленные, украина