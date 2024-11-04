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Changan открыл самообучающийся завод на основе ИИ, пишут СМИ
Changan открыл самообучающийся завод на основе ИИ, пишут СМИ - 04.11.2024, ПРАЙМ
Changan открыл самообучающийся завод на основе ИИ, пишут СМИ
Концерн Changan при содействии Huawei запустил в Китае крупнейший "цифровой интеллектуальный завод", на котором уже начали собирать новый кроссовер Avatr 07 и... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T16:06+0300
2024-11-04T16:06+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Концерн Changan при содействии Huawei запустил в Китае крупнейший "цифровой интеллектуальный завод", на котором уже начали собирать новый кроссовер Avatr 07 и наладили выпуск Deepal S05 и Changan Qiyuan E07. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сообщение концерна.Отмечается, что завод находится в городе Чунцин. Его площадь составляет 410 квадратных метров. В состав оборудования входят 1400 роботов, 650 автономных транспортных средств и более двухсот автоматизированных рабочих станций. В материале сказано, что предприятие применяет гибкие методы производства, позволяющие каждому покупателю сделать свою машину персонализированной и уникальной, выбирая параметры — от модели и цвета до конфигурации и дополнительных опций. Данный метод позволяет одновременно производить авто разных брендов и моделей на одной линии, пишет издание.Также отмечается, что разработкой архитектуры, позволяющей в онлайн-режиме управлять всеми этапами производства с помощью одного компьютера, занималась Huawei, а телекоммуникационная компания China Unicom занимается обеспечением предприятия технологиями 5G. По данным "Известий", благодаря искусственному интеллекту завод обладает способностью самообучения, что позволяет автоматизировать процессы принятия решений.
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авто, искусственный интеллект, китай, китайские авто, завод
Экономика, Авто, искусственный интеллект, КИТАЙ, китайские авто, завод
Changan открыл самообучающийся завод на основе ИИ, пишут СМИ
"Известия": Changan и Huawei запустили первый в мире интеллектуальный автозавод
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ.
Концерн Changan при содействии Huawei запустил в Китае крупнейший "цифровой интеллектуальный завод", на котором уже начали собирать новый кроссовер Avatr 07 и наладили выпуск Deepal S05 и Changan Qiyuan E07. Об этом пишут "Известия"
со ссылкой на сообщение концерна.
Отмечается, что завод находится в городе Чунцин. Его площадь составляет 410 квадратных метров. В состав оборудования входят 1400 роботов, 650 автономных транспортных средств и более двухсот автоматизированных рабочих станций.
В материале сказано, что предприятие применяет гибкие методы производства, позволяющие каждому покупателю сделать свою машину персонализированной и уникальной, выбирая параметры — от модели и цвета до конфигурации и дополнительных опций. Данный метод позволяет одновременно производить авто разных брендов и моделей на одной линии, пишет издание.
Также отмечается, что разработкой архитектуры, позволяющей в онлайн-режиме управлять всеми этапами производства с помощью одного компьютера, занималась Huawei, а телекоммуникационная компания China Unicom занимается обеспечением предприятия технологиями 5G. По данным "Известий", благодаря искусственному интеллекту завод обладает способностью самообучения, что позволяет автоматизировать процессы принятия решений.
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