https://1prime.ru/20241104/zavod-852590830.html

Changan открыл самообучающийся завод на основе ИИ, пишут СМИ

Changan открыл самообучающийся завод на основе ИИ, пишут СМИ - 04.11.2024, ПРАЙМ

Changan открыл самообучающийся завод на основе ИИ, пишут СМИ

Концерн Changan при содействии Huawei запустил в Китае крупнейший "цифровой интеллектуальный завод", на котором уже начали собирать новый кроссовер Avatr 07 и... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T16:06+0300

2024-11-04T16:06+0300

2024-11-04T16:06+0300

экономика

авто

искусственный интеллект

китай

китайские авто

завод

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794041_0:52:3031:1756_1920x0_80_0_0_311fb2e48b7e4838410b59235fe71dbe.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Концерн Changan при содействии Huawei запустил в Китае крупнейший "цифровой интеллектуальный завод", на котором уже начали собирать новый кроссовер Avatr 07 и наладили выпуск Deepal S05 и Changan Qiyuan E07. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сообщение концерна.Отмечается, что завод находится в городе Чунцин. Его площадь составляет 410 квадратных метров. В состав оборудования входят 1400 роботов, 650 автономных транспортных средств и более двухсот автоматизированных рабочих станций. В материале сказано, что предприятие применяет гибкие методы производства, позволяющие каждому покупателю сделать свою машину персонализированной и уникальной, выбирая параметры — от модели и цвета до конфигурации и дополнительных опций. Данный метод позволяет одновременно производить авто разных брендов и моделей на одной линии, пишет издание.Также отмечается, что разработкой архитектуры, позволяющей в онлайн-режиме управлять всеми этапами производства с помощью одного компьютера, занималась Huawei, а телекоммуникационная компания China Unicom занимается обеспечением предприятия технологиями 5G. По данным "Известий", благодаря искусственному интеллекту завод обладает способностью самообучения, что позволяет автоматизировать процессы принятия решений.

https://1prime.ru/20241103/vnedorozhniki-852576799.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, искусственный интеллект, китай, китайские авто, завод