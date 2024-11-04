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"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского - 04.11.2024, ПРАЙМ
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"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского
"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского
Запад рано или поздно ликвидирует или спишет главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T09:22+0300
2024-11-04T09:22+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
запад
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Запад рано или поздно ликвидирует или спишет главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Причем спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так (имитируя удар ракеты, а на самом деле ликвидировав - прим. ред.). Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив", - объяснил военный в беседе с новостным агентством РИА Новости. Он также отметил, что Запад, вероятнее всего, заменит киевского главу на другую фигуру с чистой репутацией, которая сможет провести переговоры с Москвой. В качестве потенциального кандидата Прозоров отметил Залужного, который на посту посла в Британии стремится создать хороший имидж."Последняя статья его там была в какой-то британской газете: пора подумать о переговорах, пора подумать о прекращении войны, зачем это надо – гибель столько людей, в таком духе", - подчеркнул он. Представить украинскую сторону за столом переговоров также могут глава офиса Зеленского Андрей Ермак или глава ГУР минобороны Кирилл Буданов*.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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владимир зеленский, украина, запад
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД
09:22 04.11.2024
 
"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского

Прозоров: Запад рано или поздно ликвидирует или спишет Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Запад рано или поздно ликвидирует или спишет главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Причем спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так (имитируя удар ракеты, а на самом деле ликвидировав - прим. ред.). Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив", - объяснил военный в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он также отметил, что Запад, вероятнее всего, заменит киевского главу на другую фигуру с чистой репутацией, которая сможет провести переговоры с Москвой. В качестве потенциального кандидата Прозоров отметил Залужного, который на посту посла в Британии стремится создать хороший имидж.
"Последняя статья его там была в какой-то британской газете: пора подумать о переговорах, пора подумать о прекращении войны, зачем это надо – гибель столько людей, в таком духе", - подчеркнул он. Представить украинскую сторону за столом переговоров также могут глава офиса Зеленского Андрей Ермак или глава ГУР минобороны Кирилл Буданов*.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
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