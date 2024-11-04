https://1prime.ru/20241104/zelenskiy-852582947.html

"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского

"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского - 04.11.2024, ПРАЙМ

"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского

Запад рано или поздно ликвидирует или спишет главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T09:22+0300

2024-11-04T09:22+0300

2024-11-04T09:22+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

запад

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Запад рано или поздно ликвидирует или спишет главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Причем спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так (имитируя удар ракеты, а на самом деле ликвидировав - прим. ред.). Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив", - объяснил военный в беседе с новостным агентством РИА Новости. Он также отметил, что Запад, вероятнее всего, заменит киевского главу на другую фигуру с чистой репутацией, которая сможет провести переговоры с Москвой. В качестве потенциального кандидата Прозоров отметил Залужного, который на посту посла в Британии стремится создать хороший имидж."Последняя статья его там была в какой-то британской газете: пора подумать о переговорах, пора подумать о прекращении войны, зачем это надо – гибель столько людей, в таком духе", - подчеркнул он. Представить украинскую сторону за столом переговоров также могут глава офиса Зеленского Андрей Ермак или глава ГУР минобороны Кирилл Буданов*.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

https://1prime.ru/20241103/zelenskiy-852580283.html

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владимир зеленский, украина, запад