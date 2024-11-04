https://1prime.ru/20241104/zelenskiy-852582947.html
"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского
"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского
Запад рано или поздно ликвидирует или спишет главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T09:22+0300
2024-11-04T09:22+0300
2024-11-04T09:22+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Запад рано или поздно ликвидирует или спишет главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Причем спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так (имитируя удар ракеты, а на самом деле ликвидировав - прим. ред.). Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив", - объяснил военный в беседе с новостным агентством РИА Новости. Он также отметил, что Запад, вероятнее всего, заменит киевского главу на другую фигуру с чистой репутацией, которая сможет провести переговоры с Москвой. В качестве потенциального кандидата Прозоров отметил Залужного, который на посту посла в Британии стремится создать хороший имидж."Последняя статья его там была в какой-то британской газете: пора подумать о переговорах, пора подумать о прекращении войны, зачем это надо – гибель столько людей, в таком духе", - подчеркнул он. Представить украинскую сторону за столом переговоров также могут глава офиса Зеленского Андрей Ермак или глава ГУР минобороны Кирилл Буданов*.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://1prime.ru/20241103/zelenskiy-852580283.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_35:0:2703:2001_1920x0_80_0_0_9c218c5a30560f588506a6a4eafeeb12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, запад
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД
"Козел отпущения": военный раскрыл, как Запад избавится от Зеленского
Прозоров: Запад рано или поздно ликвидирует или спишет Зеленского
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Запад рано или поздно ликвидирует или спишет главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Причем спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так (имитируя удар ракеты, а на самом деле ликвидировав - прим. ред.). Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив", - объяснил военный в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Он также отметил, что Запад, вероятнее всего, заменит киевского главу на другую фигуру с чистой репутацией, которая сможет провести переговоры с Москвой. В качестве потенциального кандидата Прозоров отметил Залужного, который на посту посла в Британии стремится создать хороший имидж.
"Последняя статья его там была в какой-то британской газете: пора подумать о переговорах, пора подумать о прекращении войны, зачем это надо – гибель столько людей, в таком духе", - подчеркнул он. Представить украинскую сторону за столом переговоров также могут глава офиса Зеленского Андрей Ермак или глава ГУР минобороны Кирилл Буданов*.
"Афера затянулась": слова Зеленского о Западе вызвали гнев во Франции * Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом