https://1prime.ru/20241105/antalya-852618552.html

В АТОР зафиксировали рост числа российских туристов в Анталье в октябре

В АТОР зафиксировали рост числа российских туристов в Анталье в октябре - 05.11.2024, ПРАЙМ

В АТОР зафиксировали рост числа российских туристов в Анталье в октябре

Число российских туристов, отдохнувших на главном пляжном курорте Турции – в Анталье - в октябре 2024 года выросло на 20% в годовом выражении, до 519 тысяч... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:04+0300

2024-11-05T19:04+0300

2024-11-05T19:04+0300

турция

анталья

выездной туризм

атор

туристы

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число российских туристов, отдохнувших на главном пляжном курорте Турции – в Анталье - в октябре 2024 года выросло на 20% в годовом выражении, до 519 тысяч человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Российский турпоток на главный пляжный курорт Турции в октябре вырос на 20,4%. Октябрь выдался отличным для курортов Антальи в плане российского турпотока: сюда приехали в этом месяце 2024 года 519 067 россиян, а в октябре прошлого года 431 101", - сказано в сообщении. На первом месте по объему иностранного турпотока в Анталье - туристы из Германии, они совершили 593 тысячи визитов. Россия на втором месте. Замыкает тройку лидеров Великобритания - турецкое побережье посетили 189 тысяч человек из этой страны. По итогам 10 месяцев 2024 года среди ключевых въездных рынков Антальи лидирует Россия: туристы из РФ совершили 3,76 миллиона визитов – на 13,4% больше, чем в тот же период 2023 года. На втором месте по итогам января-октября – Германия (3,3 миллиона туристов, рост на 4,1% в годовом выражении), на третьем – Великобритания (1,5 миллиона туристов, рост на 19,6%). "В очень хороших показателях турпотока в октябре в Анталью "виноваты" два фактора. Первое – цены: многие туристы сознательно переносили отдых с лета (с очень высокими ценами) на конец пляжного сезона в Анталье, когда действовали сезонные скидки. Второе – прекрасная погода и очень теплая осень в этом году, купаться даже в Кемере спокойно можно было и 1 ноября (вода +26 градусов)", - прокомментировали в АТОР.

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турция, анталья, выездной туризм, атор, туристы