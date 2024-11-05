https://1prime.ru/20241105/avto-852601705.html

Названы марки, поднявшие цены на свои автомобили в октябре

Названы марки, поднявшие цены на свои автомобили в октябре - 05.11.2024, ПРАЙМ

Названы марки, поднявшие цены на свои автомобили в октябре

Во втором месяце осени текущего года сразу 12 автомобильных брендов подняли цены на свою продукцию, сообщает аналитическое агентство "Автостат". | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T10:31+0300

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2024-11-05T10:31+0300

авто

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Во втором месяце осени текущего года сразу 12 автомобильных брендов подняли цены на свою продукцию, сообщает аналитическое агентство "Автостат".Так, повышение стоимости коснулось сразу нескольких моделей марок Geely, Chery, OMODA, EXEED, JAECOO, Haval, Belgee, TANK и KNEWSTAR. Цена Geely Atlas Pro выросла в среднем на 1,4 - 3,7%, Chery Tiggo 7 PRO Max – на 1,5 - 2,7%, OMODA С5 - на 1,1 - 2,2%.При этом понижение коснулось сразу трех автомобильных брендов - "КАМАЗ Компас 5" стал доступнее 7,9 - 14,8%, кроссовер DFSK ix7 — на 10%, электрический седан Evolute i-PRO — на 4,7%.Отмечено, что авто LADA Vesta в рамках возвращения ряда опций, а также оснащения новыми удобствами выросли в цене от 0,6% до 5,3%.

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авто, рост цен, россия