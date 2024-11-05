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АЕБ повысила прогноз продаж легковых машин в России в 2024 году
АЕБ повысила прогноз продаж легковых машин в России в 2024 году - 05.11.2024, ПРАЙМ
АЕБ повысила прогноз продаж легковых машин в России в 2024 году
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила ожидания по продажам новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2024 году -... | 05.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила ожидания по продажам новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2024 году - до более 1,6 миллиона единиц против 1,45 миллиона в предыдущем прогнозе, следует из слов председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева. По итогам девяти месяцев АЕБ писал, что с большой долей вероятности рынок РФ в 2024 году достигнет более высоких показателей, чем предполагает озвученный ранее прогноз ассоциации. При этом АЕБ в июле уже улучшала своей прогноз по рынку новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 2024 год - до 1,45 миллиона машин с январских 1,3 миллиона. "Результаты десяти месяцев года приблизились к ранее озвученному АЕБ прогнозу продаж на год, поэтому нет сомнений, что прогноз будет превышен и рынок может преодолеть отметку в 1,6 миллиона", - цитируются слова Калицева в сообщении ассоциации. По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в октябре 2024 года составили 177 505 единиц, а согласно приведенным в сообщении данным аналитической компании ППК ("Паспорт промышленный консалтинг", совместное предприятие АО "Электронный паспорт" и ООО "Автостат") - 181 128 штук. "По данным продаж от ППК – 181 128 штук. Продажи октября 2024 года превысили продажи октября 2023 года на 51 %, а результаты продаж за 10 месяцев текущего года обогнали продажи того же периода прошлого года на 57%", - уточнили в АЕБ.
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авто, легковые автомобилии, россия
Авто, легковые автомобилии, РОССИЯ
АЕБ повысила прогноз продаж легковых машин в России в 2024 году
АЕБ повысила прогноз продаж новых легковых машин и LCV в РФ в 2024 году до 1,6 млн единиц
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила ожидания по продажам новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2024 году - до более 1,6 миллиона единиц против 1,45 миллиона в предыдущем прогнозе, следует из слов председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева.
По итогам девяти месяцев АЕБ писал, что с большой долей вероятности рынок РФ в 2024 году достигнет более высоких показателей, чем предполагает озвученный ранее прогноз ассоциации. При этом АЕБ в июле уже улучшала своей прогноз по рынку новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 2024 год - до 1,45 миллиона машин с январских 1,3 миллиона.
"Результаты десяти месяцев года приблизились к ранее озвученному АЕБ прогнозу продаж на год, поэтому нет сомнений, что прогноз будет превышен и рынок может преодолеть отметку в 1,6 миллиона", - цитируются слова Калицева в сообщении ассоциации.
По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в октябре 2024 года составили 177 505 единиц, а согласно приведенным в сообщении данным аналитической компании ППК ("Паспорт промышленный консалтинг", совместное предприятие АО "Электронный паспорт" и ООО "Автостат") - 181 128 штук.
Названы марки, поднявшие цены на свои автомобили в октябре
"По данным продаж от ППК – 181 128 штук. Продажи октября 2024 года превысили продажи октября 2023 года на 51 %, а результаты продаж за 10 месяцев текущего года обогнали продажи того же периода прошлого года на 57%", - уточнили в АЕБ.