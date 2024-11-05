https://1prime.ru/20241105/avto-852605145.html

АЕБ повысила прогноз продаж легковых машин в России в 2024 году

АЕБ повысила прогноз продаж легковых машин в России в 2024 году - 05.11.2024, ПРАЙМ

АЕБ повысила прогноз продаж легковых машин в России в 2024 году

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила ожидания по продажам новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2024 году -... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T12:56+0300

2024-11-05T12:56+0300

2024-11-05T12:56+0300

авто

легковые автомобилии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_3a3e25d2c6ad7ab1fb7c1ff67afa1ebb.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) повысила ожидания по продажам новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в 2024 году - до более 1,6 миллиона единиц против 1,45 миллиона в предыдущем прогнозе, следует из слов председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева. По итогам девяти месяцев АЕБ писал, что с большой долей вероятности рынок РФ в 2024 году достигнет более высоких показателей, чем предполагает озвученный ранее прогноз ассоциации. При этом АЕБ в июле уже улучшала своей прогноз по рынку новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 2024 год - до 1,45 миллиона машин с январских 1,3 миллиона. "Результаты десяти месяцев года приблизились к ранее озвученному АЕБ прогнозу продаж на год, поэтому нет сомнений, что прогноз будет превышен и рынок может преодолеть отметку в 1,6 миллиона", - цитируются слова Калицева в сообщении ассоциации. По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в октябре 2024 года составили 177 505 единиц, а согласно приведенным в сообщении данным аналитической компании ППК ("Паспорт промышленный консалтинг", совместное предприятие АО "Электронный паспорт" и ООО "Автостат") - 181 128 штук. "По данным продаж от ППК – 181 128 штук. Продажи октября 2024 года превысили продажи октября 2023 года на 51 %, а результаты продаж за 10 месяцев текущего года обогнали продажи того же периода прошлого года на 57%", - уточнили в АЕБ.

https://1prime.ru/20241105/avto-852601705.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, легковые автомобилии, россия