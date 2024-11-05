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В России появится новый автомобильный бренд из Южной Кореи - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В России появится новый автомобильный бренд из Южной Кореи
В России появится новый автомобильный бренд из Южной Кореи - 05.11.2024, ПРАЙМ
В России появится новый автомобильный бренд из Южной Кореи
На российском рынке появятся автомобили бренда KGM (бывший Ssang Yong), сообщает портал Autonews. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:03+0300
2024-11-05T14:03+0300
россия
авто
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке появятся автомобили бренда KGM (бывший Ssang Yong), сообщает портал Autonews.Отмечается, что авто указанной марки уже поступают в Россию по схеме параллельного импорта, однако в 2025 году они будут поставляться напрямую. Отмечается, что в настоящее время автомобили проходят обязательную сертификацию.В качестве официального дистрибьютора в России выступит выступит компания "Рэкс Моторс", которая специализируется на авторынках Китая и Южной Кореи.В издании подчеркнули, что в России будут продавать машины KGM как с полным, так и с передним приводом. На данный момент по параллельному импорту доступны две модели бренда. Речь идет о двух кроссоверах: Torres стоимостью пять миллионов рублей и Rexton за 5,8 миллиона.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
14:03 05.11.2024
 
В России появится новый автомобильный бренд из Южной Кореи

Южнокорейский автобренд KGM начнет продажи в России в начале 2025 года

© Фото : KG MobilityАвтомобиль KGM Torres
Автомобиль KGM Torres - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : KG Mobility
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке появятся автомобили бренда KGM (бывший Ssang Yong), сообщает портал Autonews.
Отмечается, что авто указанной марки уже поступают в Россию по схеме параллельного импорта, однако в 2025 году они будут поставляться напрямую. Отмечается, что в настоящее время автомобили проходят обязательную сертификацию.
В качестве официального дистрибьютора в России выступит выступит компания "Рэкс Моторс", которая специализируется на авторынках Китая и Южной Кореи.
В издании подчеркнули, что в России будут продавать машины KGM как с полным, так и с передним приводом. На данный момент по параллельному импорту доступны две модели бренда. Речь идет о двух кроссоверах: Torres стоимостью пять миллионов рублей и Rexton за 5,8 миллиона.
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