Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/avto-852612313.html
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом - 05.11.2024, ПРАЙМ
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом
Самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora 2008 года с продажами в 20,4 тысячи экземпляров с января по сентябрь 2024 года,... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:47+0300
2024-11-05T15:47+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/36/769783610_0:89:1500:933_1920x0_80_0_0_e239beeb212bcae1cb3f9a6d3d377f5d.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora 2008 года с продажами в 20,4 тысячи экземпляров с января по сентябрь 2024 года, говорится в материале маркетингового агентства НАПИ.Второе место заняла Priora 2011 года. Среди иностранных моделей лидирует Ford Focus 2008 с 10,3 тысячами продаж. В рейтинг попали также Lada Samara разных годов выпуска и Lada Granta 2013.В отдельном рейтинге самых популярных подержанных зарубежных автомобилей оказались Hyundai Solaris 2015 и Ford Focus 2012. Kia Rio 2017 и 2018 также присутствуют в списке. Самые преданные владельцы, спустя 15 лет, имеют японские модели Toyota, такие как Highlander, Camry, Tacoma, Prius. В рейтинг также попали Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.
https://1prime.ru/20241103/avto-852567762.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/36/769783610_70:0:1431:1021_1920x0_80_0_0_4576cb58d42284bb794361a573ca0d3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
15:47 05.11.2024
 
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом

Lada Priora и Ford Focus возглавили список самых продаваемых авто с пробегом

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанк%"Lada Priora"
%Lada Priora - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora 2008 года с продажами в 20,4 тысячи экземпляров с января по сентябрь 2024 года, говорится в материале маркетингового агентства НАПИ.
Второе место заняла Priora 2011 года. Среди иностранных моделей лидирует Ford Focus 2008 с 10,3 тысячами продаж. В рейтинг попали также Lada Samara разных годов выпуска и Lada Granta 2013.
В отдельном рейтинге самых популярных подержанных зарубежных автомобилей оказались Hyundai Solaris 2015 и Ford Focus 2012. Kia Rio 2017 и 2018 также присутствуют в списке. Самые преданные владельцы, спустя 15 лет, имеют японские модели Toyota, такие как Highlander, Camry, Tacoma, Prius. В рейтинг также попали Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.
Электрический Mercedes-Benz G-класса - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
Названо самое популярное дорогое авто с пробегом
3 ноября, 08:00
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала