https://1prime.ru/20241105/avto-852612313.html

Названы самые продаваемые в России авто с пробегом

Названы самые продаваемые в России авто с пробегом - 05.11.2024, ПРАЙМ

Названы самые продаваемые в России авто с пробегом

Самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora 2008 года с продажами в 20,4 тысячи экземпляров с января по сентябрь 2024 года,... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:47+0300

2024-11-05T15:47+0300

2024-11-05T15:47+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/76978/36/769783610_0:89:1500:933_1920x0_80_0_0_e239beeb212bcae1cb3f9a6d3d377f5d.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora 2008 года с продажами в 20,4 тысячи экземпляров с января по сентябрь 2024 года, говорится в материале маркетингового агентства НАПИ.Второе место заняла Priora 2011 года. Среди иностранных моделей лидирует Ford Focus 2008 с 10,3 тысячами продаж. В рейтинг попали также Lada Samara разных годов выпуска и Lada Granta 2013.В отдельном рейтинге самых популярных подержанных зарубежных автомобилей оказались Hyundai Solaris 2015 и Ford Focus 2012. Kia Rio 2017 и 2018 также присутствуют в списке. Самые преданные владельцы, спустя 15 лет, имеют японские модели Toyota, такие как Highlander, Camry, Tacoma, Prius. В рейтинг также попали Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.

https://1prime.ru/20241103/avto-852567762.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто