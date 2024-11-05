https://1prime.ru/20241105/avto-852612313.html
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом - 05.11.2024, ПРАЙМ
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом
Самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora 2008 года с продажами в 20,4 тысячи экземпляров с января по сентябрь 2024 года,... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:47+0300
2024-11-05T15:47+0300
2024-11-05T15:47+0300
россия
авто
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora 2008 года с продажами в 20,4 тысячи экземпляров с января по сентябрь 2024 года, говорится в материале маркетингового агентства НАПИ.Второе место заняла Priora 2011 года. Среди иностранных моделей лидирует Ford Focus 2008 с 10,3 тысячами продаж. В рейтинг попали также Lada Samara разных годов выпуска и Lada Granta 2013.В отдельном рейтинге самых популярных подержанных зарубежных автомобилей оказались Hyundai Solaris 2015 и Ford Focus 2012. Kia Rio 2017 и 2018 также присутствуют в списке. Самые преданные владельцы, спустя 15 лет, имеют японские модели Toyota, такие как Highlander, Camry, Tacoma, Prius. В рейтинг также попали Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.
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россия, авто
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом
Lada Priora и Ford Focus возглавили список самых продаваемых авто с пробегом
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ.
Самым популярным подержанным автомобилем в России оказалась Lada Priora 2008 года с продажами в 20,4 тысячи экземпляров с января по сентябрь 2024 года, говорится
в материале маркетингового агентства НАПИ.
Второе место заняла Priora 2011 года. Среди иностранных моделей лидирует Ford Focus 2008 с 10,3 тысячами продаж. В рейтинг попали также Lada Samara разных годов выпуска и Lada Granta 2013.
В отдельном рейтинге самых популярных подержанных зарубежных автомобилей оказались Hyundai Solaris 2015 и Ford Focus 2012. Kia Rio 2017 и 2018 также присутствуют в списке. Самые преданные владельцы, спустя 15 лет, имеют японские модели Toyota, такие как Highlander, Camry, Tacoma, Prius. В рейтинг также попали Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.
Названо самое популярное дорогое авто с пробегом