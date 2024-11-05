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Кроссовер со спортивным характером: в Россию вернулся новый Peugeot 5008 - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Кроссовер со спортивным характером: в Россию вернулся новый Peugeot 5008
Кроссовер со спортивным характером: в Россию вернулся новый Peugeot 5008 - 05.11.2024, ПРАЙМ
Кроссовер со спортивным характером: в Россию вернулся новый Peugeot 5008
Обновленный Peugeot 5008 2024 теперь доступен в России в комплектации GT с ценой от 4,7 миллиона рублей, передает портал SPEEDME.RU. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:36+0300
2024-11-05T16:36+0300
россия
авто
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Обновленный Peugeot 5008 2024 теперь доступен в России в комплектации GT с ценой от 4,7 миллиона рублей, передает портал SPEEDME.RU.Отмечается, что автомобиль оснащен мощным 1,8-литровым 211-сильным бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Ключевые опции включают системы безопасности, такие как антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости, антипробуксовочная система, система мониторинга слепых зон и система предотвращения столкновений.Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе также доступны. Другие удобства включают кнопочный запуск двигателя, бесключевой доступ, электропривод крышки багажника и сиденья с памятью для водителя.Также имеется климат-контроль, подогрев передних сидений и панорамная крыша улучшают комфорт в салоне. Автомобиль имеет стильный экстерьер с черной крышей, темными хромированными акцентами и адаптивными светодиодными фарами.В салоне есть третий ряд сидений, складывающийся задний ряд и продуманная эргономика. Peugeot 5008 представляет собой привлекательный выбор для любителей спортивного дизайна и функциональности, заключили в издании.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
16:36 05.11.2024
 
Кроссовер со спортивным характером: в Россию вернулся новый Peugeot 5008

SpeedMe: в России в продажу вернулся новый Peugeot 5008 за 4,7 миллиона рублей

© Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : Peugeot
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Обновленный Peugeot 5008 2024 теперь доступен в России в комплектации GT с ценой от 4,7 миллиона рублей, передает портал SPEEDME.RU.
Отмечается, что автомобиль оснащен мощным 1,8-литровым 211-сильным бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Ключевые опции включают системы безопасности, такие как антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости, антипробуксовочная система, система мониторинга слепых зон и система предотвращения столкновений.
Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе также доступны. Другие удобства включают кнопочный запуск двигателя, бесключевой доступ, электропривод крышки багажника и сиденья с памятью для водителя.
Также имеется климат-контроль, подогрев передних сидений и панорамная крыша улучшают комфорт в салоне. Автомобиль имеет стильный экстерьер с черной крышей, темными хромированными акцентами и адаптивными светодиодными фарами.
В салоне есть третий ряд сидений, складывающийся задний ряд и продуманная эргономика. Peugeot 5008 представляет собой привлекательный выбор для любителей спортивного дизайна и функциональности, заключили в издании.
%Lada Priora - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Названы самые продаваемые в России авто с пробегом
15:47
 
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