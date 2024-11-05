https://1prime.ru/20241105/avto-852613534.html

Кроссовер со спортивным характером: в Россию вернулся новый Peugeot 5008

Кроссовер со спортивным характером: в Россию вернулся новый Peugeot 5008 - 05.11.2024, ПРАЙМ

Кроссовер со спортивным характером: в Россию вернулся новый Peugeot 5008

Обновленный Peugeot 5008 2024 теперь доступен в России в комплектации GT с ценой от 4,7 миллиона рублей, передает портал SPEEDME.RU. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T16:36+0300

2024-11-05T16:36+0300

2024-11-05T16:36+0300

россия

авто

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Обновленный Peugeot 5008 2024 теперь доступен в России в комплектации GT с ценой от 4,7 миллиона рублей, передает портал SPEEDME.RU.Отмечается, что автомобиль оснащен мощным 1,8-литровым 211-сильным бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Ключевые опции включают системы безопасности, такие как антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости, антипробуксовочная система, система мониторинга слепых зон и система предотвращения столкновений.Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе также доступны. Другие удобства включают кнопочный запуск двигателя, бесключевой доступ, электропривод крышки багажника и сиденья с памятью для водителя.Также имеется климат-контроль, подогрев передних сидений и панорамная крыша улучшают комфорт в салоне. Автомобиль имеет стильный экстерьер с черной крышей, темными хромированными акцентами и адаптивными светодиодными фарами.В салоне есть третий ряд сидений, складывающийся задний ряд и продуманная эргономика. Peugeot 5008 представляет собой привлекательный выбор для любителей спортивного дизайна и функциональности, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241105/avto-852612313.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто