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В Минобороны рассказали, в каком случае Киев применит "грязную бомбу"

В Минобороны рассказали, в каком случае Киев применит "грязную бомбу" - 05.11.2024, ПРАЙМ

В Минобороны рассказали, в каком случае Киев применит "грязную бомбу"

Украинские власти могут пойти на провокацию с "грязной бомбой", чтобы противодействовать России и помешать выполнению ее задач в СВО, подчеркнул начальник войск | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T13:04+0300

2024-11-05T13:04+0300

2024-11-05T13:05+0300

спецоперация на украине

"грязная бомба"

украина

сбу

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украинские власти могут пойти на провокацию с "грязной бомбой", чтобы противодействовать России и помешать выполнению ее задач в СВО, подчеркнул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно", - подчеркнул военный к ходе брифинга.При этом, добавил он, Украина продолжает хранить и использовать российское ядерное топливо, с помощью которого киевский режим может пойти на провокацию против мирного населения. Главной целью при этом станет дискредитация власти и распространение паники.На данный момент Киев не располагает достаточным технологическим потенциалом для создания полноценных ядерные боеприпасов, однако создание "грязной бомбы" все же реально. Кроме того, среди сотрудников СБУ активно распространяются материалы по изготовлению и применению подобного оружия. Акцент делается на подрыве бомбы в местах массового скопления людей.

https://1prime.ru/20241105/polsha-852605282.html

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"грязная бомба", украина, сбу, минобороны рф