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Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель - 05.11.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября поднялась выше 76 долларов, следует из данных... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T18:48+0300
2024-11-05T18:48+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября поднялась выше 76 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 19.02 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,15% - до 75,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 76 долларов - впервые с 24 октября. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,29%, до 72,39 доллара.Нефть дорожает вторую торговую сессию подряд, инвесторы во всем мире находятся в ожидании ряда важных новостей на этой неделе."В ближайшие несколько дней ожидается множество новостей, связанных с заседанием Федеральной резервной системы, заседанием парламента в Китае, на котором будут определены меры государственного стимулирования, а также выборами в США", - цитирует агентство Блумберг директора по стратегии на энергетических рынках StoneX Алекса Ходса (Alex Hodes).Трейдеры также по-прежнему следят за событиями на Ближнем Востоке, которые отражаются на динамике котировок нефти. Газета Jerusalem Post со ссылкой на военные источники ранее сообщила, что ЦАХАЛ повысил боеготовность в ожидании возможного ответа Ирана на недавний израильский удар. Согласно источникам издания в армии Израиля, точных данных о сроках ответа со стороны Ирана пока нет.
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нефть, brent, цены на нефтепродукты, биржевые торги
Энергетика, Нефть, BRENT, цены на нефтепродукты, биржевые торги
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 24 октября
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября поднялась выше 76 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.02 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,15% - до 75,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 76 долларов - впервые с 24 октября. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,29%, до 72,39 доллара.
Нефть дорожает вторую торговую сессию подряд, инвесторы во всем мире находятся в ожидании ряда важных новостей на этой неделе.
"В ближайшие несколько дней ожидается множество новостей, связанных с заседанием Федеральной резервной системы, заседанием парламента в Китае, на котором будут определены меры государственного стимулирования, а также выборами в США", - цитирует агентство Блумберг директора по стратегии на энергетических рынках StoneX Алекса Ходса (Alex Hodes).
Трейдеры также по-прежнему следят за событиями на Ближнем Востоке, которые отражаются на динамике котировок нефти. Газета Jerusalem Post со ссылкой на военные источники ранее сообщила, что ЦАХАЛ повысил боеготовность в ожидании возможного ответа Ирана на недавний израильский удар. Согласно источникам издания в армии Израиля, точных данных о сроках ответа со стороны Ирана пока нет.
Азия обеспечит прирост мирового спроса на нефть, считают в Saudi Aramco