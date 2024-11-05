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Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель - 05.11.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября поднялась выше 76 долларов, следует из данных... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T18:48+0300
2024-11-05T19:11+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября поднялась выше 76 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 19.02 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,15% - до 75,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 76 долларов - впервые с 24 октября. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,29%, до 72,39 доллара.Нефть дорожает вторую торговую сессию подряд, инвесторы во всем мире находятся в ожидании ряда важных новостей на этой неделе."В ближайшие несколько дней ожидается множество новостей, связанных с заседанием Федеральной резервной системы, заседанием парламента в Китае, на котором будут определены меры государственного стимулирования, а также выборами в США", - цитирует агентство Блумберг директора по стратегии на энергетических рынках StoneX Алекса Ходса (Alex Hodes).Трейдеры также по-прежнему следят за событиями на Ближнем Востоке, которые отражаются на динамике котировок нефти. Газета Jerusalem Post со ссылкой на военные источники ранее сообщила, что ЦАХАЛ повысил боеготовность в ожидании возможного ответа Ирана на недавний израильский удар. Согласно источникам издания в армии Израиля, точных данных о сроках ответа со стороны Ирана пока нет.
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нефть, brent, цены на нефтепродукты, биржевые торги
Энергетика, Нефть, BRENT, цены на нефтепродукты, биржевые торги
18:48 05.11.2024 (обновлено: 19:11 05.11.2024)
 
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 24 октября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября поднялась выше 76 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.02 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,15% - до 75,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 76 долларов - впервые с 24 октября. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,29%, до 72,39 доллара.
Нефть дорожает вторую торговую сессию подряд, инвесторы во всем мире находятся в ожидании ряда важных новостей на этой неделе.
"В ближайшие несколько дней ожидается множество новостей, связанных с заседанием Федеральной резервной системы, заседанием парламента в Китае, на котором будут определены меры государственного стимулирования, а также выборами в США", - цитирует агентство Блумберг директора по стратегии на энергетических рынках StoneX Алекса Ходса (Alex Hodes).
Трейдеры также по-прежнему следят за событиями на Ближнем Востоке, которые отражаются на динамике котировок нефти. Газета Jerusalem Post со ссылкой на военные источники ранее сообщила, что ЦАХАЛ повысил боеготовность в ожидании возможного ответа Ирана на недавний израильский удар. Согласно источникам издания в армии Израиля, точных данных о сроках ответа со стороны Ирана пока нет.
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ЭнергетикаНефтьBRENTцены на нефтепродуктыбиржевые торги
 
 
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