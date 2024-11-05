https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html

Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине

Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ

Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине

Попытки Запада и киевского режима нанести России стратегическое поражение являются иллюзорными, заявил российский президент Владимир Путин. | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T14:17+0300

2024-11-05T14:17+0300

2024-11-05T14:17+0300

спецоперация на украине

владимир путин

эскалация

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада и киевского режима нанести России стратегическое поражение являются иллюзорными, заявил российский президент Владимир Путин."Что касается Украины... Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный", - подчеркнул он в ходе вручения верительных грамот послами других государств. Глава Кремля также отметил, что подобные "иллюзорные расчеты по нанесению России поражения" могут питать только те, кто не желает принимать во внимание историю страны, а также ее сплоченность и силу духа.Владимир Путин также прокомментировал переговоры с киевским режимом, отметив, что Москва не только готова к ним, но и вела диалог в начале конфликта."И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны", - объяснил он, отметив, что составленный документ позже был отвергнут украинскими властями по инициативе "извне".

https://1prime.ru/20241105/sotrudnichestvo-852607908.html

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владимир путин, эскалация