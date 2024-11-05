Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241105/eskalatsiya-852608326.html
Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине
Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине
Попытки Запада и киевского режима нанести России стратегическое поражение являются иллюзорными, заявил российский президент Владимир Путин. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:17+0300
2024-11-05T14:17+0300
спецоперация на украине
владимир путин
эскалация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371672_0:85:2942:1740_1920x0_80_0_0_b7fab24928653ecb567b587b14dcca32.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада и киевского режима нанести России стратегическое поражение являются иллюзорными, заявил российский президент Владимир Путин."Что касается Украины... Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный", - подчеркнул он в ходе вручения верительных грамот послами других государств. Глава Кремля также отметил, что подобные "иллюзорные расчеты по нанесению России поражения" могут питать только те, кто не желает принимать во внимание историю страны, а также ее сплоченность и силу духа.Владимир Путин также прокомментировал переговоры с киевским режимом, отметив, что Москва не только готова к ним, но и вела диалог в начале конфликта."И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны", - объяснил он, отметив, что составленный документ позже был отвергнут украинскими властями по инициативе "извне".
https://1prime.ru/20241105/sotrudnichestvo-852607908.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371672_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_1db9bcdce0f1ca75e20bb11b76f3a912.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, эскалация
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, эскалация
14:17 05.11.2024
 
Путин назвал причину эскалации конфликта на Украине

Путин: курс на эскалацию конфликта на Украине связан с желанием нанести поражение России

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Попытки Запада и киевского режима нанести России стратегическое поражение являются иллюзорными, заявил российский президент Владимир Путин.
"Что касается Украины... Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный", - подчеркнул он в ходе вручения верительных грамот послами других государств. Глава Кремля также отметил, что подобные "иллюзорные расчеты по нанесению России поражения" могут питать только те, кто не желает принимать во внимание историю страны, а также ее сплоченность и силу духа.
Владимир Путин также прокомментировал переговоры с киевским режимом, отметив, что Москва не только готова к ним, но и вела диалог в начале конфликта.
"И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны", - объяснил он, отметив, что составленный документ позже был отвергнут украинскими властями по инициативе "извне".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Путин перечислил главные принципы внешнеполитического курса России
14:04
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Путинэскалация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала