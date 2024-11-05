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Kia представила рестайлинговую версию кроссовера Sportage - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Kia представила рестайлинговую версию кроссовера Sportage
Kia представила рестайлинговую версию кроссовера Sportage - 05.11.2024, ПРАЙМ
Kia представила рестайлинговую версию кроссовера Sportage
Южнокорейский автопроизводитель Kia представил рестайлинговую версию кроссовера Sportage. Об этом сообщило издание Autonews. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:18+0300
2024-11-05T15:18+0300
авто
кроссоверы
kia
автомобили kia
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Kia представил рестайлинговую версию кроссовера Sportage. Об этом сообщило издание Autonews.Отмечается, что в передней части автомобиля изменился дизайн фар. Оптика теперь схожа с передними фарами более крупного кроссовера Sorento. При этом она получила функцию "умного" дальнего света и может отключать его при приближении встречной машины. Задние фары сохранили размер и форму, но изменилась их внутренняя отделка. Были внесены изменения в решетку радиатора и передний бампер. Также появились новые диски и цвета кузова — Wolf Grey (серый) и Heritage Blue (синий).Более серьезно преобразился салон модели. Он получил изогнутую информационно-развлекательную систему и цифровую приборную панель, размер каждой из которых составляет 12,3 дюйма. Появилась камера на руле, следящая за тем, обращает ли водитель внимание на дорогу, в также датчики на рулевом колесе, определяющие, находятся ли руки водителя там, где они должны быть.По данным издания, Sportage привозят в Россию по схеме параллельного импорта, стоимость модели начинается от трех миллионов рублей.
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авто, кроссоверы, kia, автомобили kia
Авто, кроссоверы, Kia, автомобили Kia
15:18 05.11.2024
 
Kia представила рестайлинговую версию кроссовера Sportage

Autonews: Kia представила обновленный кроссовер Sportage 2025

© Фото : KiaАвтомобиль Kia Sportage
Автомобиль Kia Sportage - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : Kia
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Kia представил рестайлинговую версию кроссовера Sportage. Об этом сообщило издание Autonews.
Отмечается, что в передней части автомобиля изменился дизайн фар. Оптика теперь схожа с передними фарами более крупного кроссовера Sorento. При этом она получила функцию "умного" дальнего света и может отключать его при приближении встречной машины. Задние фары сохранили размер и форму, но изменилась их внутренняя отделка. Были внесены изменения в решетку радиатора и передний бампер. Также появились новые диски и цвета кузова — Wolf Grey (серый) и Heritage Blue (синий).

Более серьезно преобразился салон модели. Он получил изогнутую информационно-развлекательную систему и цифровую приборную панель, размер каждой из которых составляет 12,3 дюйма. Появилась камера на руле, следящая за тем, обращает ли водитель внимание на дорогу, в также датчики на рулевом колесе, определяющие, находятся ли руки водителя там, где они должны быть.

По данным издания, Sportage привозят в Россию по схеме параллельного импорта, стоимость модели начинается от трех миллионов рублей.
*Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
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