Kia представила рестайлинговую версию кроссовера Sportage

Отмечается, что в передней части автомобиля изменился дизайн фар. Оптика теперь схожа с передними фарами более крупного кроссовера Sorento. При этом она получила функцию "умного" дальнего света и может отключать его при приближении встречной машины. Задние фары сохранили размер и форму, но изменилась их внутренняя отделка. Были внесены изменения в решетку радиатора и передний бампер. Также появились новые диски и цвета кузова — Wolf Grey (серый) и Heritage Blue (синий).



Более серьезно преобразился салон модели. Он получил изогнутую информационно-развлекательную систему и цифровую приборную панель, размер каждой из которых составляет 12,3 дюйма. Появилась камера на руле, следящая за тем, обращает ли водитель внимание на дорогу, в также датчики на рулевом колесе, определяющие, находятся ли руки водителя там, где они должны быть.



По данным издания, Sportage привозят в Россию по схеме параллельного импорта, стоимость модели начинается от трех миллионов рублей.